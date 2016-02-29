تشکیل کمیته حقیقت یاب در مورد ترور «عمر نایف»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «اسامه القواسمی» سخنگوی جنبش فتح طی سخنانی اظهار داشت: کمیته ای فلسطینی برای بررسی زوایای ترور عمر نایف وارد بلغارستان شده است.

وی در همین راستا تصریح کرد: معتقدیم که دولت بلغارستان نقشی در این اقدام تروریستی نداشته است.

سخنگوی جنبش فتح در خصوص اعضای این کمیته نیز گفت: برادر شهید، رهبران گروه مردمی و وزیر خارجه فلسطین اعضاء این کمیته حقیقت یاب را تشکیل می دهند.

القواسمی همچنین گفت: رژیم صهیونیستی تا زمان شهادت عمر نایف به دنبال وی بود اما هنوز زود است که قبل از پایان تحقیقات انگشت اتهام را به سوی آن ها نشانه رویم.

شایان ذکر است «عمر النایف» که یک مبارز تبعیدشده از شهر جنین در شمال کرانه باختری بود، جمعه توسط سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در داخل سفارت فلسطین در بلغارستان ترور شد.