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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۴۰

ارتش یمن برای تسلط بر کل استان مارب آماده می شود

ارتش یمن برای تسلط بر کل استان مارب آماده می شود

«شرف غالب لقمان» سخنگوی ارتش یمن اظهار داشت که نیروهای یمنی قادر هستند تسلط بر تمام استان مارب را در دست گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سرتیپ «شرف غالب لقمان» سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد که نیروهای ارتش یمن با حمایت کمیته های مردمی طی روزهای آینده برای انجام حملات به منظور بازپس گیری تسلط بر تمام استان مارب که نیروهای وابسته به «منصور هادی» رئیس جمهور فراری یمن بر بخش هایی از آن سیطره دارند، آماده می شوند.

لقمان گفت: ارتش یمن بر بخش های زیادی از مارب تسلط دارد و نیروهای متجاوز نیز بر بخشی از این استان سیطره دارند. ما قادر هستیم که تسلط بر تمام استان مارب را پس بگیریم.

وی افزود: ما با بیش از بیست حمله نیروهای ائتلاف متجاوز که با پشتیبانی جنگنده ها به منظور سیطره بر برخی مواضع در مارب انجام گرفت مقابله کردیم و در زمان مناسب بر تمام مارب تسلط خواهیم یافت.

لقمان با بیان اینکه ائتلاف متجاوز علیه یمن در نتیجه بمباران انبوه و مستمر هوایی بر برخی از مواقع در خارج از بخش «ذباب» سیطره یافته است، تصریح کرد: ارتش و کمیته های مردمی یمن به صورت کامل بر این منطقه و باب المندب تسلط دارند. ما بر تمام کوه های مشرف به این منطقه و جاده تجاری بین المللی و تمام محورهای منتهی به باب المندب احاطه داریم.

کد مطلب 3569750

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