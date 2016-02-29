ایام نوروز بهترین فرصت برای معرفی دامغان است/ توزیع ۱۶۰ تن میوه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد شامگاه دوشنبه در دومین نشست ستاد هماهنگی و برنامه ریزی تسهیلات سفر دامغان در سال جاری در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی با ارائه طرح های ویژه گردشگری در زمینه جذب مسافر و رشد اقتصادی منطقه به رونق این صنعت کمک کنند.

وی اضافه کرد: اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی باید با بررسی نقاط ضعف و قوت، کاستی های سال های گذشته را برطرف کنند.

مجد با اشاره قرار داشتن محور مواصلاتی شمال به جنوب ، شرق به غرب کشور در حوزه استحفاظی شهرستان دامغان تصریح کرد: باید با برنامه ریزی خوب بتوانیم آمادگی لازم برای ساماندهی امور مربوطه را داشته باشیم.

توزیع ۱۶۰ تن میوه ویژه تنظیم بازار در دامغان

رئیس ستاد تسهیلات سفر شهرستان دامغان با یاد آوری اینکه ۲۲هزار مسافر در نوروز سالجاری توسط مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دامغان در ۳۴ مدرسه اسکان داده شدند، خاطر نشان کرد: به منظر ارتقای سطح کیفی برنامه ها ایجاد تسهیلات و خدمات دستگاه های اجرایی عضو ستاد در ایام نوروز ۹۵ تعامل و همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشند.

مجد همچنین اشاره ای به تمهیدات اندیشیده شده در راستای توزیع میوه ویژه آخر سال اشاره داشت و افزود: ۱۱۰ تن پرتقال و ۵۰۰تن سیب برای تنظیم بازار در ایام نوروز توزیع می شود.

وی اضافه کرد: اداره صنعت، معدن و تجارت، تعاون روستایی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان باید فعالیت و تلاش های خود را در آستانه فرارسیدن ایام نوروز و در زمان توزیع میوه و فروش اجناس با نظارت بیشتر بر بازار افزایش دهند تا شهروندان در کمال آرامش و آسایش به خرید بپردازند.

حضور ۷۶درصدی مردم دامغان در پای صندوق های اخذرای

فرماندار حوزه انتخابیه دامغان همچنین ضمن تقدیر از خدمات و زحمات تمامی دست اندرکاران برگزاری دو انتخابات مهم یعنی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در این شهرستان افزود: ۷۶ درصد از مردم در انتخابات هفتم اسفند مشارکت داشتند.

مجد یادآورشد: بار دیگر مردم فهیم ایران اسلامی حماسه باشکوه و بی بدیل دیگری را آفریدند و با حضور پرشور خود در صحنه انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بیعتی دوباره با امام (ره) مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر به ثبت رساندند.

وی گفت: مردم با حضور خود در پای صندوق های اخذ رای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یاری کردند.

در این جلسه هریک از اعضای ستاد تسهیلات سفر ویژه نوروز ۹۵ شهرستان دامغان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در راستای هرچه بهتر برنامه ریزی و ارائه خدمات مطلوب به مسافران ارائه کردند.