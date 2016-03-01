به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکات کلی» فضانورد آمریکایی، به همراه «میخائیل کورنینکو» که تقریبا در حدود یکسال با یکدیگر در ایستگاه فضایی بین المللی بودند، امشب با رسیدن به زمین ماموریت فضایی خود را رسما پایان می دهند.

همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه امشب به وقت محلی آمریکا فضا پیما آنها مدار زمین را ترک می کند و وارد جو زمین می شود و در ساعت ۱۱:۲۷ شب بر زمین فرود می آید.

ناسا امیدوار است که زمان طولانی اقامت «اسکات کلی» در فضا نشان دهد که اعزام فضانوردان به مریخ برای ماموریت های فضایی که ممکن است ۲ تا ۳ سال به طول بیانجامد، چه تاثیراتی بر روی بینایی، سیستم ایمنی، باکتری های معده، ضعف استخوان و ماهیچه، بهداشت روانی و سایر موارد بگذارد.

اگرچه بیش از این فضانوردهایی بوده اند که یکسال کامل را در فضا گذرانده اند اما مورد «اسکات کلی» متفاوت است به دلیل اینکه او یک بردار دو قلو یکسان دارد که بر روی زمین است و با انجام آزمایشات دقیق بر روی این دو شخص، دانشمندان می توانند تاثیرات محیط فضایی را به خوبی بر روی بدن انسان رصد کنند. وی همچنین به دلیل مجموع روزهایی که در فضا به سر می برده یکی از رکورد داران اقامت در فضا به شمار می آید.