۹۴ مبلغ در ایام فاطمیه به مناطق مختلف قرچک اعزام شدند

حجت الاسلام حسن منتظری در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تلاش اداره تبلیغات اسلامی قرچک برای گسترش فرهنگ و سیره فاطمی در ایام فاطمیه اظهار داشت: این ایام بهترین فرصت برای بیان سیره و روش زندگی حضرت زهرا(س) است.

وی با بیان اینکه امروز اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند الگو قرار دادن سیره حضرت زهرا(س) در زندگی خود هستند، ادامه داد: دشمن تلاش دارد تا به وسیله ابزارها و روش های مختلف از گسترش فرهنگ و سیره فاطمی در جامعه جلوگیری کند و در این راستا تمامی نهادها و مسئولان فرهنگی کشور مسئول هستند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک تأکید کرد: در ایام فاطمیه اعزام مبلغان به مدراس، مساجد، حسینیه ها و امکان عمومی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

منتظری عنوان کرد: آشنایی با سیره و روش زندگی حضرت زهرا(س)، ویژگی های شخصیتی حضرت فاطمه(س) و درس هایی که باید از زندگی مادر سادات آموخت از جمله محورهایی است که توسط مبلغان تبیین می شود.

وی متذکر شد: بر این اساس، ۹۴ مبلغ در ایام فاطمیه در اماکن آموزشی و عمومی شهرستان قرچک حاضر شده و به تبیین سیره فاطمی می پردازند.