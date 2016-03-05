سرآمد گیاهان دارویی به بازار آمد/ «کلوس» کیلویی ۹۰ هزار تومان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای کوهستانی و مرتفع کشور است که رویشگاه بسیاری از گیاهان دارویی و ارزشمند است.
چهارمحال و بختیاری با داشتن وسعت یک درصد مساحت کشور حدود دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار گونه گیاهی که ۱۰ تا ۱۵ درصد آن دارویی هستند رادار است.
استفاده از گیاهان دارویی از دیرباز در این استان متداول و دانش بومی استان در این زمینه غنی است. از طرف دیگر تنوع گیاهی بالا و سازگاری گونههای گیاهی، شرایط مناسبی برای کشت و اهلی کردن گونههای گیاهی در این استان فراهم آورده است.
درهها و کوهستانهای استان چهارمحال و بختیاری سرشار از گیاهان دارویی است که بیشتر آنها از گذشتههای دور کاربرد دارویی مؤثری در بهبود بیماریها داشتهاند و شناخت و طرز استفاده آنها از پیشینیان سینهبهسینه نقلشده است.
گرم شدن هوا در استان چهارمحال و بختیاری و عدم بارش برف مناسب در ارتفاعات زمینه را برای رشد بسیاری از گیاهان در فصل زمستان در این استان فراهم کرده است بهطوریکه بسیاری از گیاهان دارویی کوهستانهای این استان که در فصل بهار رشد میکردند و به بازار میآمدند هماکنون در این فصل سال به بازار آمدهاند.
یکی از مهمترین گیاهان کوهستانی که به بازار این استان آمده و یا کنار جادهها به فروش میرسد کرفس کوهی یا کلوس است.
مردم این استان اعتقاد بالایی به خواص آن دارند و به علت اینکه رویش این گیاه در ارتفاعات برفگیر اتفاق میافتد میزان برداشت آن بسیار کم است و میزان برداشتی که توسط اهالی مناطق سخت گذر و مرتفع این استان انجام میشود در خود استان به فروش میرسد و زمان فروش آن نیز بسیار اندک است.
بیشترین فراوانی پراکنش این گیاه از ارتفاع دو هزار و ۱۰۰ متری تا سه هزار متری در اقلیمهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری بهخصوص در اقلیم ارتفاعات فوقانی است.
هماکنون آبوهوای مناسب و گرم بودن هوا موجب شده که رویش این گیاه سریعتر آغاز شود و فروش آن در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شود.
در حال حاضر این گیاه در کنار جادههای اصلی چهارمحال و بختیاری توسط فروشندههای محلی به فروش میرسد و کسب درآمد فروش گیاهان دارویی توسط محلیهای ساکنان ارتفاعات این استان بسیار زودتر از سالهای گذشته آغازشده است.
هماکنون قیمت این گیاه بر اساس کیفیت و تازگی و غنچه بودن آن متفاوت است که قیمت یک کیلو غنچه این گیاه حدود ۹۰ هزار تومان استیکی از فروشندگان کرفس کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:کرفس کوهی از دیرباز یکی از گیاهان موردتوجه چهارمحال و بختیاری بوده است که همیشه در فصل بهار مردم این استان در کنار صرف وعدههای غذایی مصرف میکردهاند.
حسن یداللهی گفت:این گیاه مختص کوهستانهای چهارمحال و بختیاری و تنها در شهرستان کوهرنگ که بارش برف قابلتوجهی دارد رویش دارد.
وی عنوان کرد: با آغاز آب شدن برفها و هنگامیکه سطح خاک در حال بیرون امدن از زیر برف است این گیاه رشد میکند و از زیرخاک بیرون میآید.
وی اذعان داشت: برداشت و فروش این گیاه دارویی توسط محلیها هزینه زندگی فصل بهار آنها را تأمین میکند.
این فروشنده تأکید کرد: هماکنون استقبال خوبی از خرید کرفس کوهی توسط مردم این استان شده است.
حسن یداللهی با اشاره به قیمت کرفس کوهی اظهار داشت: هماکنون قیمت این گیاه بر اساس کیفیت و تازگی و غنچه بودن آن متفاوت است که قیمت یک کیلو غنچه این گیاه حدود ۹۰ هزار تومان است.
کرفس کوهی خاصیت ضد سرطانی دارد
یکی از متخصصین گیاهان دارویی در استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کرفس کوهی یکی از مهمترین گیاهان دارویی استان چهارمحال و بختیاری به شمار میرود، اظهار داشت: این گیاه خواص درمانی و غذایی بالایی برای بدن دارد.
رشید شاهرخ ادامه داد: این گیاه با دارا بودن ترکیباتی چون فلاونوئید دارای اثرات ضدالتهابی، ضدویروس، ضد دیابت، ضد سرطان و ضد سم بوده که بهطور عمده در بذر، ساقه و گلآذین گیاه تجمع دارند.
وی عنوان کرد: جوامع محلی و بومی نیز از بذور و ریشه گیاهی بهصورت جوشانده برای درمان سرماخوردگی و سرفههای شدید و از اندامهای گیاه برای رفع دلدرد، درمان رماتیسم و تصفیه خون استفاده میکنند.
این کارشناس گیاهان دارویی اظهار داشت: این گیاه مکمل غذایی و عامل پیشگیریکننده از سرطان و زخم معده و محافظ کبد است.
شاهرخ ادمه داد: این گیاه همچنین ضد فشارخون و روماتیسم است.
هماکنون این گیاه دارویی در نقاط مختلف استان بهویژه در جاده شهرکرد - اصفهان که مسافران و گردشگران بیشتر از این جاده تردد میکنند توسط محلیها به فروش میرسد.
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