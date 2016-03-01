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۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۴میلیون تن مواد معدنی در چهارمحال و بختیاری مصرف شد

۴میلیون تن مواد معدنی در چهارمحال و بختیاری مصرف شد

شهرکرد - مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از مصرف چهار میلیون تن مواد معدنی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهار میلیون تن مواد معدنی در چهارمحال و بختیاری طی سالجاری مصرف شده است، عنوان کرد: این مواد معدنی در خود استان تولید شده است.

وی عنوان کرد: ۵.۵ میلیون تن مواد معدنی از معادن استان چهارمحال و بختیاری استخراج شده است که حدود چهار میلیون تن از این مواد معدنی در خود استان مصرف شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سنگ تزئینی و نما، خاک نسوز، سلیس، گچ، مواد اولیه سیمان، شن و ماسه و... از مهمترین مواد معدنی چهار محال بختیاری به شمار می روند.

وی ادامه داد: هم اکنون ۱۸۲ معدن در چهارمحال و بختیاری فعال است.

کد مطلب 3569872

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