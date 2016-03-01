خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در روزهایی که گذشت، مردم شهر‌ها و روستاهای گیلان شاهد تبلیغات گسترده نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بودند و از طریق نشست‌ها و سخنرانی‌های متعدد کاندیدا‌ها، در جریان ایده‌ها و برنامه‌های هرکدام از آن‌ها قرار گفتند.

پس از آن و در هفتم اسفند ماه بار دیگر مردم حماسه حضور و حمایت خود از داوطلبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نشان دادند و با مشارکت ۶۵ درصدی، منتخبان خود را راهی مجلس کردند. هرچند بهبود وضعیت معیشت، اقتصاد، اشتغال، درمان و ... از جمله وعده‌های اکثر نامزدهای انتخاباتی بود اما در کنار همه این‌ها مردم نیز انتظاراتی از نمایندگان خود در بهارستان دارند. انتظاراتی که اگرچه مختص به نظر مخصوص به هر شهرستان است اما در یک نگاه واحد، در راستای توسعه و پیشرفت استان و گیلانی هاست.

صومعه سرا:

یک دانشجوی صومعه سرایی در گفتگو با خبرنگار مهر مهم‌ترین انتظار خود از نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی را ایجاد زمینه‌های اشتغالزایی در صومعه سرا بیان می‌کند و می‌گوید: آنچه که جوانان صومعه سرایی از نماینده‌شان انتظار دارند اینست که وعده‌هایش تنها در حد شعار نباشد و مشکل اشتغال جوانان در این شهرستان را رفع کند.

سجاد مومنی می‌افزاید: هیچ چیز برای جوانان مهم‌تر از شغل نیست زیرا ساختن زندگی و تشکیل خانواده برای یک جوان، تنها با اشتغال و درآمد ثابت امکان پذیر است.

یکی از کشاروزان صومعه سرایی نیز درباره انتظار خود از نماینده شهرستان صومعه سرا به خبرنگار مهر توضیح می‌دهد: دغدغه کشاورزان صومعه سرایی حل مشکلات فراوانی اسن که در این حوزه وجود دارد.

حاج موسی قدیری با بیان اینکه در تمامی دوره‌های انتخابات شرکت کرده است به این امید که وعده‌های نمایندگان شهرستان برای بهبود وضعیت کشاورزی صومعه سرا تحقق یابد، می‌افزاید: با وجود اینکه شهرستان صومعه سرا قطب تولید برنج و بسیاری از محصولات کشاورزی در استان است اما هنوز کشاورزی همانند دوران پدران ما در این شهرستان انجام می‌شود.

این کشاورز ادامه می‌دهد: سختی کار و عدم درآمد مناسب برای بسیاری از کشاورزان ادامه اشتغال را برایشان سخت کرده است و آنچه که کشاورزان از نماینده شهر انتظار دارند اینست که برای توسعه کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان در مجلس تمامی تلاش خود را بکار ببرد.

حاج موسی به ورود بی‌رویه برنج خارجی به بازار اشاره و اظهار می‌کند: به عنوان یک شالیکار در سال‌های اخیر به دلیل ورود بی‌رویه برنج خسارت و زیان فراوانی دیده‌ام و انتظار دارم نماینده شهرستانم در مجلس با تصویب قانونی این مشکل چنیدن ساله برنجکاران را برطرف کند تا کشاورز بیش از این آسیب نبیند.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه کاندیدا‌ها فقط در زمان کسب رأی به روستا‌ها سر می‌زنند در حالی که باید با حضور در بین کشاروزان جویای مشکلات آن‌ها در روستا‌ها شوند.

فومن:

شهروندان فومنی نیز همچون مردم دیگر شهرستان‌های گیلان انتظارات متنوعی از نماینده خود در مجلس شورای اسلامی دارند. یک تولید کننده فومنی که نخواست نامش فاش شود در خصوص انتظارات خود از نماینده شهرستانش به خبرنگار مهر می‌گوید: من بیش از ۲۵ سال است که در عرصه تولید در این شهرستان فعال هستم و ناملایمات بسیاری در این سال‌ها دیده‌ام.

وی می‌افزاید: متاسفانه با توجه به شرایط کشور و فشار تحریم‌ها در چند سال اخیر بسیاری از تولیدکنندگان متحمل زیان شده‌اند به طوری که برای تأمین سرمایه خود و ادامه روند تولید مجبور به دریافت تسهیلات از بانک‌ها شده‌اند و با سودهای بالایی که از سوی بانک‌ها بر تولیدکنندگان تحمیل می‌شود فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد شده است.

این شهروند فومنی بر این باور است که یک نماینده شهرستان باید با آگاهی از قانون و تدوین آن در حوزه اعطای تسهیلات بانکی، جان تازه‌ای به بخش تولید تزریق کند.

وی با بیان اینکه نماینده با تصویب و اصلاح برخی قوانین می‌تواند کمک حال تولیدکنندگان باشد، تأکید می‌کند: حمایت از تولید کننده موجب دلگرمی آن‌ها شده و اشتغالزایی و رونق تولید را برای شهر، استان و کشور به ارمغان می‌آورد.

یک معلم بازنشسته اهل فومن نیز با بیان اینکه انتخابات ابزار اعمال حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک است، به خبرنگار مهر توضیح می‌دهد: مشارکت در انتخابات و تصمیم گیری برای آینده خود و کشور دلیل محکمی برای یک انتخاب اصلح است.

محمد ایوبی به وضعیت معیشت معلمان بازنشسته اشاره می‌کند و می‌افزاید: معلمان به ویژه بازنشستگان انتظار دارند که نمایندگان مجلس آینده، رویکرد مناسب تری نسبت به وضعیت معلمان و به ویژه بازنشستگان داشته باشند و تلاش کنند تا برخی از مشکلات این قشر رفع شود.

اما انتظارات شهروندان فومنی تنها مختص شهروندانی نیست که بار‌ها در عرصه انتخابات حضور داشته‌اند بلکه رای اولی‌ها نیز در این میان نظرات خاص خود را نسبت به فرد اصلح برای سکانداری صندلی‌های بهارستان دارند.

مصطفی محبی برای نخستین بار امسال در انتخابات شرکت می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از نماینده شهر فومن دارد؟ می‌گوید: یک نماینده مسئول و دلسوز نماینده‌ای است که علاوه بر شهر خود به موضوعات ملی و حتی فراملی نیز توجه داشته باشد.

وی می‌افزاید: به عنوان یک رأی اولی همچنین انتظار دارم که نماینده‌ام به مسائل دانش آموزان توجه و برای رفع مشکلات آموزشی شهرستان گامی موثر در مجلس بردارد و برای نوسازی مدارس شهرستان اقدامات اساسی انجام دهد.

شفت:

یکی از مربیان پیش دبستانی در شهرستان شفت نیز مهم‌ترین دغدغه خود را استخدام در آموزش و پرورش عنوان کرده و در خصوص انتظارت خود از نماینده شهرش به خبرنگار مهر می‌گوید: متاسفانه هنوز پس از ۱۰ سال سابقه کار نمی‌دانم که آیا استخدام آموزش و پرورش می‌شوم یا نه در حالی که از نمایندگان مجلس انتظار می‌رفت که تاکنون از لحاظ قانونی، راهکاری برای جذب مربیان پیش دبستانی در وزارت آموزش و پرورش تدوین کنند.

فاطمه یوسف نیا ادامه می‌دهد: کم کاری برخی از نمایندگان مجلس موجب شد که هنوز مربیان پیش دبستانی تکلیف خود را نمی‌دانند.

این بانوی اهل شفت می‌افزاید: با وجود اینکه هنوز وضعیت استخدام رسمی مربیان پیش دبستانی با سابقه مشخص نیست شاهد افزایش روز افزون ورود نیرو‌ها در این مقطع هستیم در حالی که از قوه مقننه انتظارمی رود که راهکاری برای این موضوع بیابد و با نظارت بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش تکلیف نیروهای باسابقه پیش دبستانی را مشخص کند.

یکی دیگر از شهروندان شفتی در خصوص انتظار خود از نماینده شهرستان به خبرنگار مهر می‌گوید: با وجود اینکه ۲۰ سال از شهرستان شدن شفت می‌گذرد متاسفانه این شهرستان به اندازه یک بخش هم پیشرفت نداشته است.

رضا رحمانی با بیان اینکه شفت هنوز زیر سایه شهرستان فومن به سر می‌برد، می‌افزاید: متاسفانه در توزیع اعتبارات و امکانات، شفت همیشه در سایه فومن قرار می‌گیرد در حالی که از نماینده این شهرستان انتظار می‌رود که با تامین زیرساخت‌ها در شفت، از مشکلات این شهرستان و شهروندانش بکاهد.

املش و رودسر:

مردم شهرستان‌های املش و رودسر نیز که تنها یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند، انتظارات متفاوتی از تک کرسی نشین بهارستان در شهرستان خود دارند.

یک شهروند اهل املش با اشاره به تامین ۳۰ درصدی چای کشور در باغات این شهرستان به خبرنگار مهر می‌گوید: آنچه که سال‌ها از رکود در بازار چای نصیب چایکاران و کارخانه داران چای در این شهرستان شد اجحاف در حق این شهرستان بوده است.

رشید محمدزاده می‌افزاید: املش از ظرفیت بالایی در کشت چای و برنج و سایر محصولات کشاورزی برخوردار است و انتظار می‌رود که فضای لازم برای مدرنیزه کردن کشاورزی در این شهرستان و همینطور ایجاد صنایع تبدیلی برای بهبود وضعیت اشتغال و درامد کشاورزان در آن ایجاد شود.

این شهروند چایکار ادامه می‌دهد: مطمئنا توجه به داشته‌های طبیعی شهرستان املش بهترین فرصت برای اشتغالزایی و رونق کشاورزی در آن است و از نماینده شهرم انتظار دارم که گامی اساسی برای بهبود این وضعیت بردارد.

رعنا رضازاده شهروند اهل رودسر نیز توسعه گردشگری در این شهرستان را دغدغه و انتظار شهروندان این شهر عنوان می‌کند.

وی به خبرنگار مهر اظهار می‌کند: جاذبه‌های گردشگری متعددی در شهرستان رودسر وجود دارد که ناشناخته مانده است در حالی که این ظرفیت‌ها در استان همجوار مازندران به خوبی شناخته شده و محل درآمدزایی ساکنان آن شده است.

رضازاده بر این باور است که حضور سرمایه گذاران بزرگ در سواحل شهرستان رودسر و ییلاقات املش با رایزنی‌های نماینده مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.

وی می‌افزاید: شهروندان رودسر و املش انتظار دارند که علاوه بر بهبود کشاوزی، با توجه به ظرفیت‌های بیشمار این دو شهرستان، شاهد رشد و شکوفایی گردشگری در املش و رودسر باشند.

رشت:

مرکز گیلان که از جمعیت شناور یک میلیون نفره در شبانه روز برخوردار است سه نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد. علاوه بر شهر رشت، بخش‌های لشت نشاء، لولمان، شهر کوچصفهان، خمام و سنگر نیز جزء این شهرستان هستند. یک شهروند ۳۳ ساله رشتی انتظاراتش از نمایندگان این شهر در مجلس را فراهم کردن فضایی برای اشتغالزایی عنوان می‌کند.

علیرضا قاسم‌پور به خبرنگار مهر می‌گوید: آنچه که بیش از هر چیز برای جوانان رشتی مهم است فراهم شدن بستری برای اشتغال است.

وی که فارغ التحصیل رشته حسابداری است می‌افزاید: رشت مرکز استان گیلان است اما به کلانشهر‌ها و مراکز استان‌های همجوار شبیه نیست در واقع فضای اشتغال در رشت در حوزه‌هایی همچون صنعت بسیار ضعیف است در حالی که جوانان رشتی از مسئولان و نمایندگانشان انتظار دارند به دور از سیاسی بازی برای رونق کسب و کار در این شهر چاره اندیشی کنند.

این شهروند ادامه می‌دهد: رفع کمبودهای شهر رشت به چانه زنی نمایندگان در مجلس و تلاش آن‌ها برای کسب اعتبارات ملی نیاز دارد که مطمئنا می‌تواند رشت را همچون سایر شهرهای هم تراز خود با پیشرفت و توسعه همگام سازد.

شهروند دیگری از مرکز گیلان بر این عقیده است که توسعه شهرستان رشت و رفع نیازهای مردم آن به همکاری و همدلی هر چه بیشتر نمایندگان وابسته است.

راحله موسوی به خبرنگار مهر می‌گوید: مسلم این این است که می‌توان با همدلی بیشتر مشکلات شهرستان را رفع کرد و نمایندگان نیز همچون شهروندان این شهر باید برای رفع مشکلات بکوشند.

وی که اهل لولمان است، بیان می‌کند: شهرستان رشت تنها به شهر رشت خلاصه نمی‌شود بلکه نمایندگان این شهرستان باید به همه بخش‌ها و شهرهای متعلق به مرکز استان گیلان توجه نشان دهند.

موسوی ادامه می‌دهد: توسعه بخش‌ها و رسیدگی به مشکلات و کمبودهای آن‌ها از جمله نبود بیمارستان، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و بسیاری دیگر از مشکلات تنها مختص رشت و حتی سایر شهرهای وابسته به این شهرستان نیست بلکه مشکلات عمده تمام استان است.

این دانشجوی ۲۲ ساله می‌افزاید: اما آنچه مهم است اینکه نمایندگان مجلس با احساس مسئولیت و به دور از جاه طلبی با ورود به بهارستان تلاش کنند این مشکلات را یک به یک رفع کنند و فراموش نکنند که مردم همواره تعهد خود به خون شهدا و آرمان‌های انقلاب را به اثبات رسانده‌اند و حال نوبت آنان است که برای شهروندانشان گامی برداشته و توسعه گیلان را اولویت اول خود در ورود به مجلس شورای اسلامی بدانند.

مردم ایران و گیلان بار‌ها ثابت کرده‌اند که پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و امروز نیز بار دیگر این وفاداری را با حضور پر شور در پای صندوق‌های رای و انتخاب افراد اصلح به اوج خواهند رساند و فردا نوبت نمایندگان منتخب آن‌ها است که با عمل به وعده‌های خود، وفاداری به مردم را به منصه ظهور بگذارند.