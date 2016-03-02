حامد ادوای کارگردان تئاتر که این روزها دو نمایش «ماه و پلنگ» و «زندگی یک هنرمند» را در تماشاخانه استاد مشایخی روی صحنه دارد درباره اجرای دو نمایش همزمان با هم به خبرنگار مهر گفت: اجرای همزمان دو نمایش برای گروه سخت بود اما چون نمایش «زندگی یک هنرمند» تقریبا آماده اجرا بود و به دلیل همراهی نکردن تماشاخانه انتظامی از اجرا باز ماند، راحت تر توانستیم نمایش دوم را آماده کنیم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه اجرای این دو اثر نمایشی از لحاظ هزینه سالن برایمان گران تمام شد ولی سالن در اختیار خودمان قرار داشت. متاسفانه این روزها تئاتر کار کردن در تماشاخانه های خصوصی جنون محض است و مشکلات بسیاری دارد. مدیران سالن ها هیچ کاری به این ندارند که یک نمایش هر شب چقدر فروش دارد و فقط پولشان را می خواهند اما در عوض هیچ امکاناتی به گروه نمایش نمی دهد.

ادوای درباره استقبال نامناسب مخاطبان از تئاتر بیان کرد: چون این روزها سالن های خصوصی در سطح شهر خیلی افزایش یافته است و در حال حاضر نزدیک به ۸۰ نمایش در سالن های مختلف به صحنه می رود به همین جهت مخاطبان تئاترها در سالن های مختلف پخش می شوند. البته این یکی از دلایل استقبال اندک از آثار نمایشی است و مشکلات دیگری هم وجود دارد. برای اجرای این نمایش گروه ما بیشتر از نمایش های قبلی اش تبلیغ و اطلاع رسانی کرده است اما متاسفانه همگی مان دچار ضرر مالی و روحی شده ایم و با استرس کار می کنیم. در حالی که دو نمایش قبلی که در همین تماشاخانه استاد مشایخی اجرا کرده بودیم به عنوان پرفروش ترین نمایش های این سالن معرفی شدند.

وی درباره مضمون نمایش «زندگی یک هنرمند» توضیح داد: «زندگی یک هنرمند» یکی از آثار کمدی ژان آنوی محسوب می شود. این نمایش از سبکی در تئاتر فرانسه می آید که در حال حاضر هم رایج است و «تئاتر پر سر و صدا» نام دارد. «زندگی یک هنرمند» داستان زندگی یک نویسنده است که به شهرتی دست یافته و یک ژورنالیست قرار است با او مصاحبه کند اما در حین گفتگو افراد مختلفی وارد صحنه می شوند و هرکدام با او کاری دارند تا جایی که در نهایت مصاحبه ناتمام می ماند. در این نمایش کاراکترها از لحاظ رفتاری شباهت هایی به کاراکترهای خلق شده خودِ آنوی دارند.

کارگردان نمایش «باگانه» متذکر شد: تفکر غالب بر این نمایش به تفکرات نیمه دوم زندگی آنوی باز می گردد. هدف من نیز از روی صحنه بردن این نمایش تاکید بر این نکته بود که هنرمندان برای تولید کارشان با سختی های زیادی روبه‌رو می شوند و حرفشان هم به درستی به گوش مخاطب نمی رسد.

ادوای درباه اجرای نمایش «ماه و پلنگ» عنوان کرد: نمایش «ماه و پلنگ» مهمترین نمایشی است که تا به حال به صحنه برده ام و از دغدغه های اصلی من محسوب می شود. این نمایش تاثیر رسانه بر اذهان عمومی را به چالش می کشد. در این اثر سه مرد و یک زن در جزیره ای بدون مکان و زمان زندگی می کنند و اسامی استعاری با عنوان زار، نایت، مین و نینا دارند. دور تا دور این جزیره را آب شور فراگرفته و این ۴ نفر به سختی آب شیرین به دست می آورند. روزی پستچی تلویزیونی را برای آنها می آورد که با آب شیرین کار می کند و آنها بعد از مشورت با هم تصمیم می گیرند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: این تلویزیون تنها سه برنامه نشان می دهد. یکی اخبار است که کارها و رفتارهای این ۴ نفر در طول روز را به صورت برعکس و به شکل دروغ برای آنها پخش می کند و با دروغ هایی که می گوید بین آنها اختلاف می اندازد. برنامه دیگر میان برنامه است که فقط چند رنگ را به نمایش می گذارد و برنامه سوم قصه شب است که داستان فولکلور ماه و پلنگ را روایت می کند. شخصیت زار در این نمایش عاشق مجری تلویزیون می شود و برای رسیدن به او جزیره را ترک می کند اما در نهایت نمی تواند به مجری برسد و کتک خورده دوباره به جزیره باز گردانده می شود. این چهار نفر تصمیم می گیرند که تلویزیون را به دریا بیندازند اما پستچی بسته دیگری برای آنها آورده است...

این کارگردان تئاتر در پایان صحبت هایش متذکر شد: شخصیت مجری با ادای دین به مجری های سال های گذشته برنامه کودک و نوجوان مثل الهه رضایی و گیتی خامنه طراحی شده است و تنها کسی است که لباس امروزی و شبیه به مجریان تلویزیون بر تن دارد. با وجودیکه این دو نمایش را همزمان به صحنه می برم اما هیچ کوتاهی در اجرای این دو اثر نکردم و هر نمایش با عوامل، بازیگران و طراحی دکور و لباس مستقلی اجرا می شود.

دو نمایش «زندگی یک هنرمند» نوشته ژان آنوی و «ماه و پلنگ» نوشته مجتبا رفیعی با طراحی و کارگردانی حامد ادوای از ۳ اسفند ماه در ساعت‌های ۱۸ و ۲۰ اجرای خود را در تماشاخانه استاد مشایخی آغاز کرده اند.

در نمایش «زندگی یک هنرمند» محمدرضا ايمانيان، لبخند بدیعی، مليكا بكائی، جواد قاسملو، سونيا كثيری، محمد شهبازتهرانی، آزاده مشعشعی، عليرضا لبيبيان، مرتضی حسنلو، محمد اصغری و سهيل عبدی به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین در نمایش «ماه و پلنگ» محمد اصغری، امين دماوندی، سهيل عبدی، سمن قناد، مريم نقيبی و شايان فصيح‌زاده نقش آفرینی می کنند.