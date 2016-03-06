سومبات هاکوپیان، در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار خاطرات و تجربه‌های خود به همراه ۱۴۹ طراح دیگر خبر داد و افزود: طراحی پوشاک هم به دانش طراح نیاز دارد و هم به تجربه او. از این رو خاطرات ۱۵۰ طراح برتر لباس از ۱۰۰ سال پیش تا به امروز را گردآوری کرده‌ام که در قالب یک کتاب منتشر می‌شود.

رئیس انجمن طراحان لباس و پارچه با اشاره به این‌که هنوز عنوانی برای مجموعه خاطرات و تجربیات طراحان برتر لباس در ۱۰۰ سال اخیر انتخاب نشده گفت: سه عنوان برای این کتاب در نظر گرفته شده است اما هنوز به عنوان قطعی نرسیده‌ام. ضمن این‌که قرار است کتاب با هزینه شخصی منتشر شود و همزمان با نمایشگاه کتاب در اختیار طراحان و علاقه‌مندان به رشته طراحی قرار بگیرد.

هاکوپیان به ضرورت ارتباط میان طراحان و تولیدکنندگان اشاره و بیان کرد: در کشور ما بسیاری از طراحان، کار خود را می‌کنند و تولیدکنندگان هم کاری به کار طراحان لباس ندارند و بیشتر از ژورنال‌ها استفاده می‌کنند در حالی‌که ارتباط میان این دو گروه ضروری است و سیاست اصلی ما توسعه و ارتباط طراحان با بخش صنعت و کاربردی شدن طرح‌های خوب و هماهنگ با فرهنگ و هویت ایرانی است.

کتاب خاطرات ۱۵۰ طراح برتر ایرانی از ۱۰۰ سال پیش تاکنون، به همت سومبات هاکوپیان گردآوری و منتشر می‌شود. در این کتاب به تاریخچه طراحی لباس هم اشاره شده است.