افزایش ۱۵ درصدی قیمت نوروزی بلیت اتوبوس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عامری با اعلام اینکه قیمت بلیت حمل و نقل مسافری عمومی برای ایام نوروز ۱۵ درصد افزایش یافت، اظهارداشت: افزایش قیمت بلیت‌ها از ۲۵ اسفند اعمال خواهد شد.

وی افزود: در سال ۹۴ قیمت بلیت وسایل نقلیه عمومی هیچ گونه افزایشی نیافته بود. عامری به فروش اینترنتی بلیت اشاره کرد و افزود: از ۱۸ اسفند بلیت به صورت حضوری و اینترنتی فروخته خواهد شد.

وی گفت: ۱۱۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه عمومی شامل اتوبوس و مینی بوس به ظرفیت روزانه یک و نیم میلیون صندلی مسافران را جابه جا می‌کنند. وی افزود: پیش بینی شده است ۴۵ میلیون مسافر در نوروز جابه جا شوند.