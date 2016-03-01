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۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷

افزایش ۱۵ درصدی قیمت نوروزی بلیت اتوبوس

افزایش ۱۵ درصدی قیمت نوروزی بلیت اتوبوس

رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری از افزایش ۱۵ درصدی قیمت بلیت حمل و نقل مسافری عمومی برای ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عامری با اعلام اینکه قیمت بلیت حمل و نقل مسافری عمومی برای ایام نوروز ۱۵ درصد افزایش یافت، اظهارداشت: افزایش قیمت بلیت‌ها از ۲۵ اسفند اعمال خواهد شد.

وی افزود: در سال ۹۴ قیمت بلیت وسایل نقلیه عمومی هیچ گونه افزایشی نیافته بود. عامری به فروش اینترنتی بلیت اشاره کرد و افزود: از ۱۸ اسفند بلیت به صورت حضوری و اینترنتی فروخته خواهد شد.

وی گفت: ۱۱۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه عمومی شامل اتوبوس و مینی بوس به ظرفیت روزانه یک و نیم میلیون صندلی مسافران را جابه جا می‌کنند. وی افزود: پیش بینی شده است ۴۵ میلیون مسافر در نوروز جابه جا شوند.

کد مطلب 3569957

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