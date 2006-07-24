پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد مراغه به بهره برداري مي رسد / رشته هاي تحصيلات تكميلي واحد مراغه گسترش مي يابند

دكتر "محمد عرفاني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: خوابگاه دانشجويي دانشگاه آزاد مراغه با وسعت هفت هزار متر مربع، ساختمان اداري، استاد سرا و سايت اصلي دانشگاه آزاد اسلامي اين دانشگاه از جمله طرح هاي عمراني است كه تا ابتداي مهر ماه به بهره برداري مي رسد.

وي اظهار داشت: با توجه به امكانات و تجهيزات آموزشي، رفاهي و پژوهشي دانشگاه آزاد مراغه اميدواريم در آينده اي نزديك درجه اين دانشگاه از بسيار بزرگ الف به واحد جامع ارتقاء پيدا كند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه با اشاره به راه اندازي چندين رشته جديد در اين دانشگاه خاطر نشان كرد: با توجه به هدف اصلي دانشگاه آزاد در گسترش تحصيلات تكميلي، رشته هاي زبان انگليسي و اقتصاد در مقطع كارشناسي ارشد از ابتداي سال تحصيلي جديد در اين دانشگاه راه اندازي مي شود.

دكتر عرفاني اضافه كرد: سه رشته جديد دامپروري، حقوق و عمران نيز در مقطع كارشناسي در سال تحصيلي جديد پذيرش دانشجو خواهد داشت كه انتظار مي رود با راه اندازي اين رشته ها ظرفيت پذيرش دانشجوي دانشگاه يك هزار و 500 نفر افزايش يابد.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه با پنج هزار و 500 دانشجو و 18 رشته در منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامي واقع شده است.