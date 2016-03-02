بهرام مشتاقی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تصمیمات شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی با توجه به سال المپیک و حساسیت های پیرامون این رویداد بزرگ اتخاذ شده است گفت: مطمئنا تمامی جوانب امر برای تصویب روند رسیدن به دوبنده تیم ملی در المپیک ریو، بارها در نشست های شورای فنی و جلسات فنی مطرح و بررسی شده و در نهایت بهترین و منطقی ترین تصمیمات در این خصوص گرفته شده است.

وی در پاسخ به نحوه انتخاب سعید عبدولی برای المپیک که یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات شورا بود افزود: عبدولی بدون هیچ تعارف و بحثی یکی از بهترین و آماده ترین فرنگی کاران اردوست که اتفاقا طی ماه‌های گذشته در وزن ۷۵ کیلوگرم تمامی حریفان خود را شکست داده است. در نتیجه با توجه به فاصله زیاد او نسبت به مدعیان این وزن، تصمیم گرفتیم وی برای مسابقات پیش رو درگیر کاهش وزن مکرر نشود و از هم اکنون خود را با تمام توان برای المپیک آماده کند.

عضو شورای فنی کشتی فرنگی ضمن مخالفت با کاهش وزن بیش از حد و مکرر کشتی گیران ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم کشتی‌گیران‌ با کاهش وزن متعدد و مداوم به نوعی درگیر فرسودگی و تحلیل نیروی جسمی و روحی شوند. هدف اصلی ما و کادر فنی این است که با تصمیمات فنی و تخصصی در این حوزه کاری کنیم که نفرات منتخب با حداکثر آمادگی جسمی و راهی المپیک ریو شوند و با دست پر از این میدان بزرگ و مهم بازگردند.

مشتاقی در خاتمه به رقابتهای گزینشی المپیک در قزاقستان نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم نمایندگان کشتی فرنگی ایران بتوانند اواخر سالجاری با حضور در قزاقستان، سه سهمیه باقیمانده المپیک در اوزان ۵۹و ۶۶ و ۱۳۰ را کسب کنند تا تیم ایران در نهایت با ترکیبی کامل راهی برزیل شود.