۲۰۰ تن شوید برای صادر کردن به روسیه و سوئد کشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، محمدنکوئییان گفت: با همکاری سرمایه گزاران خارجی، ۳۰هکتار از اراضی منطقه حسن لنگی بالا زیر کشت شوید قرار گرفت که تاپایان برداشت ۲۰۰تن شوید به کشورهای روسیه وسوئد صادر می شود. شوید ها بعد از برداشت بسته بندی و برای صادرات آماده می شوند.

وی با اشاره به اینکه مزارع این محصول به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می باشند اظهار داشت : در این رابطه بطور ثابت برای ۱۰۰نفر ودر زمان برداشت محصول برای ۲۰۰نفر ایجاد شغل کرده است.

نکوئییان افزود: کاشت شوید در اواخر مهر ماه انجام می شود و برداشت آن از اول دی ماه شروع و تا اوسط اسفند ماه ادامه دارد.

کنترل بیماریهای غلات در کشور از اولویت های سازمان حفظ نباتات کشور است

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در کارگاه آموزشی ضدعفونی ،تجهیزات و مبارزه با آفات وبیماری های قرنطینه ای محصولات وارداتی وصادراتی کشاورزی در بندرعباس گفت: در کشور ۱هزارو ۲۰۰بیماری وآفت در بخش کشاورزی شناسایی شده که این موضوع برنامه ریزی دقیق را برای مبارزه با این آفات وبیماری ها را می طلبد.

محمدعلی باغستانی افزود: تاکنون بیماری زنگ گندم در ۴استان کشور از جمله خوزستان، ایلام، جنوب کرمان(قلعه گنج) و لرستان مشاهده شده و کار مبارزه در حال انجام است. پیش بینی می شود امسال عملیات مبارزه با سن گندم در ۲میلیون هکتار از اراضی کشوررا داشته باشیم.

باغستانی ادامه داد: یکی دیگر از دغدغه های سازمان حفظ نباتات مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم است. تاکنون در سطح حدود ۹هزار هکتار، کار مبارزه با علف های هرز در هرمزگان انجام شده است. برای اولین بار در هرمزگان (منطقه حاجی آباد) عملیات مبارزه با سن گندم در ۴۸۰هکتار انجام شده است. برای مبارزه با آفات وبیماری ها هیچگونه کمبود سم در کشور وجود ندارد.

وی افزود: به کشاورزان توصیه می شود در صورت مشاهده علائم بیماری و آفت در مزارع خود، بلافاصله مراتب را به کارشناسان حفظ نباتات در جهاد کشاورزی اطلاع دهند.

شناسایی ۱۰۹هکتار از اراضی حاجی آباد در طرح رفع تداخلات ارضی

مدیرجهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد بیان داشت: براساس آیین نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقاء نظام مالی کشور به منظور رفع تداخلات ملی، دولتی و مستثنات قانونی اشخاص،کار گروه رفع تداخلات ارضی در حاجی آباد تشکیل شد.

مهدی عباسپور گفت:در راستای این طرح ۱۰۹هکتار از اراضی منطقه فارغان در ۳روستای گشنوئیه ، دهمیر و کهنوئیه نقشه برداری و در کار گروه شهرستان مورد بررسی قرار گرفت .

عباسپور افزود: مصوبات این کارگروه برای اخذ تصمیم نهایی به کمیسیون استان ارسال می شود. با اجرای این طرح، موانع تولید در بخش کشاورزی کمتر می شود و این می تواند به تولید بیشتر با هدف صادرات کمک کند.