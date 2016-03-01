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۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۵۲

مسئول کميته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات همدان:

رسانه‌ها در برگزاری پرشور انتخابات نقش تاثيرگذاری را ايفا کردند

رسانه‌ها در برگزاری پرشور انتخابات نقش تاثيرگذاری را ايفا کردند

همدان- مسئول کميته تبليغات واطلاع رسانی ستادانتخابات استان همدان از رسانه ها، خبرنگاران و عکاسان به خاطر پوشش مطلوب انتخابات تقدير کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان همدان، احسان شهابی، گفت: رسانه ها در این دوره از انتخابات نقش تاثیرگذاری را ایفا کردند و توانستند در مشارکت حداکثری مردم تاثیر بسزایی داشته باشند.

وی با تقدیر از خبرنگاران وعکاسان در همراهی با این کمیته، افزود: بیش از ۲۰۰ خبرنگار جراید، خبرگزاریها و پایگاه های اطلاع رسانی و به همین نسبت خبرنگاران صدا و سیما در استان برای پوشش خبری انتخابات با کمیته اطلاع رسانی همکاری داشتند.

مسئول کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستادانتخابات استان با تشکر از زحمات اعضای این کمیته، اضافه کرد: دستگاههای اجرایی، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد نیز در زمینه تبلیغات و دعوت به مشارکت مردم ، نهایت همکاری را با کمیته داشتند که نتیجه این همکاری حضور پرشور مردم درانتخابات بود.

مشاور استاندار و مدیر کل روابط عمومی استانداری ادامه داد: همکاری رئیس، دبیر و اعضای ستاد انتخابات استان نیز با کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی در بالاترین سطح بود که جا دارد قدردان این نگاه ویژه به مبحث اطلاع رسانی و تبلیغات باشم.

کد مطلب 3570004

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