به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان همدان، احسان شهابی، گفت: رسانه ها در این دوره از انتخابات نقش تاثیرگذاری را ایفا کردند و توانستند در مشارکت حداکثری مردم تاثیر بسزایی داشته باشند.

وی با تقدیر از خبرنگاران وعکاسان در همراهی با این کمیته، افزود: بیش از ۲۰۰ خبرنگار جراید، خبرگزاریها و پایگاه های اطلاع رسانی و به همین نسبت خبرنگاران صدا و سیما در استان برای پوشش خبری انتخابات با کمیته اطلاع رسانی همکاری داشتند.

مسئول کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستادانتخابات استان با تشکر از زحمات اعضای این کمیته، اضافه کرد: دستگاههای اجرایی، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد نیز در زمینه تبلیغات و دعوت به مشارکت مردم ، نهایت همکاری را با کمیته داشتند که نتیجه این همکاری حضور پرشور مردم درانتخابات بود.

مشاور استاندار و مدیر کل روابط عمومی استانداری ادامه داد: همکاری رئیس، دبیر و اعضای ستاد انتخابات استان نیز با کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی در بالاترین سطح بود که جا دارد قدردان این نگاه ویژه به مبحث اطلاع رسانی و تبلیغات باشم.