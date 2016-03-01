به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی پس از بازدید از زمین چمن تمرینی تیم ملی فوتبال و با توجه به ناهمواری ها و نامساعد بودن این زمین برای انجام تمرینات، دستور ویژه ای برای جایگزینی هرچه سریع تر زمین مناسب و ترمیم زمین فعلی را صادر کرد.
زمین چمن تمرینی تیم ملی فوتبال واقع در آکادمی ملی فوتبال دارای شرایط نامساعدی است که گلایه های ملی پوشان و کادر فنی تیم ملی را به دنبال داشته است.
پس از بازدید از کمپ تیم ملی؛
وزیر ورزش دستور تهیه زمین برای تمرین تیم ملی فوتبال را صادر کرد
وزیر ورزش و جوانان در دستور ویژه ای به معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، خواستار جایگزینی زمینی مناسب برای تمرینات تیم ملی فوتبال شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی پس از بازدید از زمین چمن تمرینی تیم ملی فوتبال و با توجه به ناهمواری ها و نامساعد بودن این زمین برای انجام تمرینات، دستور ویژه ای برای جایگزینی هرچه سریع تر زمین مناسب و ترمیم زمین فعلی را صادر کرد.
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