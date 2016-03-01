وزیر ورزش دستور تهیه زمین برای تمرین تیم ملی فوتبال را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی پس از بازدید از زمین چمن تمرینی تیم ملی فوتبال و با توجه به ناهمواری ها و نامساعد بودن این زمین برای انجام تمرینات، دستور ویژه ای برای جایگزینی هرچه سریع تر زمین مناسب و ترمیم زمین فعلی را صادر کرد.



زمین چمن تمرینی تیم ملی فوتبال واقع در آکادمی ملی فوتبال دارای شرایط نامساعدی است که گلایه های ملی پوشان و کادر فنی تیم ملی را به دنبال داشته است.