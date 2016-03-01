مدیریت مناسب جمعیت و آب در هرکشوری موجب توسعه پایدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقادری صبح امروز سه شنبه در گردهمایی مدیران بهره‌برداری فاضلاب سراسرکشور که با محوریت HSE و بهره‌برداری از تاسیسات فاضلاب در سالن اجتماعات هتل شادی سنندج برگزارشد، گفت: درچندسال اخیر شاهد ارائه خدمات ارزشمندی در حوزه آب و فاضلاب توسط مسئولان و متخصصان شرکت آبفای سراسرکشور بوده‌ایم.

وی عنوان کرد: اجرا و احداث سدها، انتقال آب، ایجاد تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب با هزینه های سنگین و بالا از جمله اقدامات ارزشمند انجام شده توسط شرکت آبفا است.

وی اظهارداشت: در زمینه مطالعه و اجرای پروژه های آب و فاضلاب ما هم موظف هستیم هم چون سایرکشورها براساس استانداردهای روزدنیا عمل کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه ایران اسلامی از شرایط خاصی در حوزه آب برخورداراست، ادامه داد: زمینه بروز مشکلاتی در رابطه با خشکسالی درکشورما فراهم است بنابراین می طلبد با دقت و جدید بیشتری موارد موجود در حوزه آب و فاضلاب دنبال شود.

قادری بیان کرد: بی شک اگر اقدامات شرکت آبفای کشور نبود با وقوع خشکسالی هایی که چندین سال است کشورما با آن مواجه شده است با مشکلات عدیده و چالش های فراوانی روبه رو می شدیم.

وی با بیان اینکه کشورما دو درصد آب های شیرین دنیا را در اختیار دارد، افزود: استفاده از سامانه آب شیرین‌کُن یکی از مواردی است که باید درکشورما بیشتر به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به اینکه جمعیت و آب دو چالش عمده پیش روی جهان است، گفت: هر کشوری بتواند جمعیت و آب خود را به صورت مطلوب مدیریت کند به توسعه پایدار دست پیدا خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهارداشت: ۷۵ درصد جمعیت دنیا در جاهایی زندگی می کنند که ۲۵ درصد بارندگی را دارند لذا در بخش آب و فاضلاب باید به صورت جدی وارد عمل شد.

قادری در پایان سخنان خود در این نشست اضافه کرد: نوک پیکان تامین آب همواره متوجه شرکت آبفا است و برگزاری چنین گردهمایی قطعا می تواند در بهبود فعالیت ها بسیار کارسازباشد.