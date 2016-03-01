مرور و بررسی آثار انیمیشن اوسامو تزوکا در سالن «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین برنامه‌ گفتگو و نمایش فیلم انیمیشن که با عنوان «رویاهای رنگی» در سالن «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می‌شود، منتخبی از آثار اوسامو تزوکا به نمایش درمی‌آید. این برنامه از ساعت ۱۷ عصر چهارشنبه ۱۲ اسفندماه در سالن نمایش این «مرکز» برگزار خواهد شد تا انیمیشن‌های اوسامو تزوکا روی پرده رفته و با حضور بهاره جابری مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

اوسامو تزوکا (۱۹۲۸-۱۹۸۹) که در کشور زادگاهش ژاپن به عنوان پدر انیمه‌ تلویزیونی شناخته می‌شود، با نوآوری‌ در عرصه کمیک استریپ و انیمیشن، نقش کلیدی در شکل‌گیری سبکی تازه که امروزه با عنوان انیمه و مانگا در جهان شناخته شده، ایفا کرده است. وی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین هنرمندان ملی در ژاپن مورد احترام و توجه است.

با این وجود زندگی هنری وی تنها به ساخت انیمیشن و مانگاهای عامه‌پسند ختم نشد و روحیه نوجوی او در طی سال‌های زندگی اش، کارنامه پرباری از آثار تجربه‌گرا در زمینه‌ هنر انیمیشن و دیگر هنرهای تجسمی بر جای گذاشته است.

عموم علاقمندان سینمای انیمیشن جهت شرکت در برنامه «رویاهای رنگی» می‌توانند از ساعت ۱۷ عصر چهارشنبه ۱۲ اسفندماه به سالن «سینماحقیقت» این مرکز به نشانی خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵ مراجعه کنند. شرکت در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.

مجموعه برنامه «رویاهای رنگی» هر ۱۵ روز یکبار، با مدیریت و نقد و تحلیل یکی از هنرمندان سینمای انیمیشن، در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می‌شود.