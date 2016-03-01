ایران نایب قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، دیدار نهایی مسابقات تنیس با ویلچر انتخابی جام جهانی ژاپن ساعتی پیش در محل برگزاری این رقابت ها در کلمبو سریلانکا برگزار شد و طی آن تیم ملی ایران برابر چین که از بهترین های جهان در این رشته به حساب می آید، به میدان رفت.

در اولین دیدار انفرادی این دیدار حسین ممی پور برابر حریف چینی خود ۲ بر صفر (۶ بر ۳ و ۶ بر ۳) شکست خورد. برای دومین دیدار انفرادی بنا به انتخاب رضا کوجواری، سرمربی تیم ملی مهدی طیبی مقابل حریف قدرتمند خود که نفر اول تنیس با ویلچر چین است قرار گرفت. طیبی در این بازی با نتیجه ۲ بر صفر (۶ بر صفر و ۶ بر صفر) باخت.

تیم ملی تنیس با ویلچر ایران در حالی هر دو دیدار انفرادی رقابت با چین را واگذار کرد که در در دیدار دوبل موفق به کسب برتری ۲ بر صفر شد.

بدین ترتیب تیم ملی تنیس با ویلچر ایران با شکست ۲ بر یک برابر چین در دیدار فینال مسابقات انتخابی جام جهانی ژاپن به عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها در منطقه آسیا دست یافت و از دستیابی به تنها سهمیه مستقیم جام جهانی ۲۰۱۶ بازماند.

تیم ملی تنیس با ویلچر ایران در حالی نتیجه دیدار فینال مسابقات انتخابی جام جهانی را واگذار کرد که روز گذشته نیز مقابل چین در آخرین دیدار گروهی این رقابت ها متحمل شکست شده بود. ملی پوشان کشورمان روز یکشنبه با غلبه بر عراق فینالیست شده بودند.

مسابقات تنیس با ویلچر انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا با حضور سه تیم ایران، چین و عراق برگزارشد. البته یمن دیگر شرکت کننده در این رقابت ها بود که البته نتوانست در محل برگزاری مسابقات حاضر شود.

در پایان این رقابت ها چین به عنوان قهرمان تنها سهمیه مستقیم برای جام جهانی ژاپن را از آن خود کرد.

مسابقات تنیس با ویلچر جام جهانی اردیبهشت ماه سال آینده در ژاپن برگزار می شود.

ایران سال ۲۰۰۵ با استفاده از سهمیه اعطایی در مسابقات جهانی تنیس با ویلچر شرکت کرده بود.