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۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸

امیرعبداللهیان:

ایران از ایده گفتگوهای فراگیر ملی در یمن حمایت می‌کند

ایران از ایده گفتگوهای فراگیر ملی در یمن حمایت می‌کند

معاون وزیرامورخارجه کشورمان توقف جنگ و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه در یمن را ضروری برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از ایده گفتگوهای فراگیر ملی در یمن حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولفگانگ برولهارت» مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه سوئیس با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه کشورمان دیدار و پیرامون تحولات منطقه از جمله سوریه، یمن گفتگو کرد.

مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه سوئیس سفر رئیس‌جمهور کشورش به تهران را موفق ارزیابی و خاطرنشان کرد: سوئیس علاقمند به توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران در موضوعات منطقه ای است.

معاون وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به تداوم مشورت ها و همکاری با سوئیس در مسائل منطقه ای و بويژه مباحث انساندوستانه تاکید کرد: اگر كشورها با اراده جدي به روند مبارزه با ترويسم و روند آتش بس كمك كنند مي‌توان گفت تحولات سوریه در مسیر خوبی قرار گرفته و پس از آتش بس چشم انداز بهتری برای گفتگو و حل سياسي بوجود آمده است.

امیرعبداللهیان توقف جنگ و ارسال کمک‌های انساندوستانه در یمن را ضروری برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از ایده گفتگوهای فراگیر ملی در یمن حمایت می کند.

کد مطلب 3570104

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