ژئوپليتيك فضای مجازی؛ شكاف ديجيتال در اتحاديه اروپايی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- مهدی پورحسنی: برخي از گزارش ها نشان مي دهد چشم انداز رشد اقتصادي در اتحاديه اروپايي همچنان ناپايدار و بيكاري بالا باقي خواهد ماند.

تكنولوژي هاي جديد و ديجيتالی مي تواند به عنوان يك منبع رشد اقتصادي و ايجاد شغل در اتحاديه اروپايي باشد. طبق گزارش كميسيون اروپا اين اتحاديه سالانه ظرفيت ايجاد يكصد هزار شغل ديجيتالي را داراست ولي درصد بهره مندي كشورهاي گوناگون درون اتحاديه اروپا از اين فرصت متفاوت است. دليل اصلي اين تفاوت در بهره برداري ناشي از شكاف ديجيتال درون اتحاديه اروپا است.

اتحاديه اروپايي 33% سهم فناوري اطلاعات و ارتباطات جهان را به خودش اختصاص داده است ولي اين سهم در درون اين اتحاديه به نسبت هاي گوناگوني تقسيم شده است. در يك تقسيم بندي كلي كشورهاي اروپاي شمالي و غربي از اروپاي جنوبي، مركزي و شرقي وضعيت ديجيتالي مناسب تري دارد ولي در هر كدام از اين مناطق نيز وضعيت كشورها متفاوت است.

به عنوان مثال سهم سوئد و ايرلند از آلمان و بلژيك بيشتر است و يا وضعيت كشوري كوچك مانند استوني يك استثنا بوده و وضعيت اين كشور در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به اروپاي غربي نزديك است و كشورهايي مانند پرتقال و يونان تنها سهم جزئي از اين بخش را دارا هستند.

دليل اصلي شكاف ديجيتال در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي را مي توان ناشي از دو عامل شكاف اقتصادي بين كشورهاي اروپاي غربي و شمالي و ديگر كشورهاي اروپايي و تفاوت زير ساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات بين اعضاي اين اتحاديه دانست. وگرنه قيمت دسترسي به اين فناوري در بين كشورهاي عضو اتحاديه برابر است. بررسي ها نشان مي دهد كه اين شكاف ديجيتال بيشتر در حوزه اقتصادي و تجاري بوده و تفاوت ديجيتالي در سطح نهادهاي حكومتي اين اتحاديه كمتر است.

شكاف ديجيتال و جايگاه كشورهای عضو اتحاديه اروپایی

همانگونه كه در عصر كشاورزي فراهم كردن ابزارهاي توليد بخش كشاورزي و در عصر صنعتي داشتن ابزارهاي توليد صنعتي باعث افزايش قدرت ملي كشورها مي شد امروزه در عصر اطلاعات در اختيار داشتن ابزارهاي توليد، پردازش و توزيع اطلاعات به يكي از منابع مهم توليد قدرت در بين جوامع تبديل شده است.

اين ابزار قدرت در كنار ديگر ابزارهاي قدرت جايگاه جوامع را در نظام بين الملل تعيين مي کند. در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي نيز جايگاه بالاتر در حوزه فناوري اطلاعات و فضاي مجازي باعث تاثيرگذاري بيشتر در فرايند تصميم سازي اتحاديه اروپايي و موقعيت سياسي اين كشورها در اين اتحاديه خواهد شد.

به عنوان مثال شايد بتوان انتصاب «اندروس آنسيپ» سياستمدار استونيايي به سمت معاون بازار مشترك ديجيتالي اتحاديه اروپايي را بتوان با موقعيت مناسب ديجيتالي اين كشور در اتحاديه اروپايي نسبت داد.

در اين ميان كشورهاي اروپاي غربي و شمالي كه نسبت به ديگر اعضاي اتحاديه توسعه يافته تر هستند امكان بيشتري را براي سرمايه گذاري انساني و صنعتي در حوزه فناوري اطلاعات و فضاي مجازي داشته اند و در فضاي مجازي نيز به بازتوليد قدرت مي پردازند و جايگاه بالاتر خويش در بين اعضاي اتحاديه اروپايي را حفظ خواهند كرد.

البته كشورها ي اروپاي شرقي و جنوبي كه داراي رتبه پايين تر ديجيتالي در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هستند مي توانند با بهبود سطح سواد ديجيتال، افزايش مهارت هاي نيروي كار در فناوري اطلاعات و همگرا كردن استفاده از فناوري اطلاعات با ديگر منابع نوآوري به بهبود وضعيت ديجيتالي و كاهش شكاف ديجيتالي خويش كمك نمايند.