بازگشایی ایستگاه مترو حرم امام(ره) تا پنج شنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر، سيد جعفر تشكری هاشمی در حاشيه پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه اساتيد برجسته دانشگاهي و صاحب نظر در حوزه ترافيک از ٤ قاره و بطور ويژه از ايران در اين كنفرانس علمی شركت كرده اند، گفت: ترافيك به عنوان يك علم ميان رشته اي كه موضوعات متعددي از عمران ، محيط زيست و فرهنگي را در كنار هم دارد از اهميت ويژه ای برخوردار است كه لازمه به روز رساني در اين بخش توليد علم است. لذا در اين كنفرانس تلاش شده با بكارگيري علم و اخرين دستاوردها به معضل ترافيك كمك كنيم .

وی با اشاره به اينكه در ١٥ دوره كنفرانس بر توليد علم و استفاده از كاربست هاي اجرايي هدف گذاري شده است ، در حاليكه تصميمات بنيادي زمان بر است اما بسياري از تحولات ترافيكي و مهندسي حمل و نقل كه در تهران شاهد هستيم نتايج دستاوردهای كنفرانس های گذشته است.

تشكری هاشمي با تاكيد بر اينكه حمل و نقل پاک به عنوان يک رويكرد جديد در پايتخت مورد تاكيد قرار گرفته است، گفت: تغيير در رفتارهاي ترافيكي و ارتقا زير ساخت هاي ترافيكي در شهر كه نتايج مبادله دانش و تجارب در اين كنفرانس بوده است .

به گفته معاون شهردار تهران اينكه برنامه بودجه شهرداري تهران در سال ٩٥ بر اساس سرمايه گذاري و مشاركت هاي سرمايه اي پيش بيني شده بر مبناي نتايج اقتصادي اين كنفرانس است.

وي در خصوص فعاليت دو ايستگاه پاياني خط يک مترو در ايام پايانی سال گفت: با توجه به اينكه دو ايستگاه پاياني خط يک مترو مدتی است به منظور راه اندازي خط ويژه فرودگاه مهرآباد و راه اندازي ايستگاه شهر آفتاب خدمات رساني ندارد كه براي مدت يک ماه بيش بيني شده بود.

تشکری هاشمی افزود: اكنون ٩٠ درصد كار در اين مسير به اتمام رسيده و طی هفته آينده سرويس دهی به شهروندان در مسير كهريزک به حرم امام(ره) فراهم مي شود.

وي تصريح كرد: اكنون تاكسي و اتوبوس در اين مسير به شهروندان خدمات رساني دارد. اين در حالي است كه طي هفته آينده مترو نيز خدمات رساني خواهد كرد.

معاون شهردار تهران در ادامه به طرح ال اي زد اشاره كرد و گفت: طرح در شوراي عالي ترافيك به تصويب رسيده اما چون برخي از دستگاه ها اعلام كردند آمادگي اجرا ندارند، اجرای آن به تعويق افتاده است .

به گفته تشكری هاشمی، در سال ٩٥ و با رفع نواقص دستگاه ها این طرح به اجرا در خواهد آمد. اين در حالي است كه اكنون بخش هايي از اين طرح بدون ذكر نام ال ای زد به اجرا درآمده است .

وی، منع تردد خودروهاي فرسوده ، دو سطح كردن معاينه فني بر مبناي معاينه سبز و زرد و منع توليد موتورسيكلت هاي كاربراتوري از مهر ماه آينده را از جمله بخش هاي اين طرح عنوان كرد.