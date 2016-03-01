۱۹۰ تصفیه خانه شهری و روستایی کشور در مدار بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام وکیلی ظهر امروز سه شنبه در گردهمایی مدیران بهره‌برداری فاضلاب سراسرکشور که با محوریت HSE و بهره‌برداری از تاسیسات فاضلاب در سالن اجتماعات هتل شادی سنندج برگزارشد، یکی از اهداف شرکت آبفای کشور را بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب خواند وگفت: چند سالی است به علت مشکلات و محدودیت های منابع آبی در کشوراقدام به بازچرخانی پساب تصفیه خانه ها کرده ایم.

وی با بیان اینکه با استفاده از پساب فشار وارد آمده بر منابع آبی کشور تا حد قابل توجهی کاهش پیدامی کند، عنوان کرد: پساب به نوعی می تواند جایگزینی برای منابع آب شرب درصنعت، کشاورزی وغیره باشد.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت آب در دنیا اظهارداشت: بی شک یکی از مهمترین مشکلاتی که دینا در ۵۰ سال آینده با آن مواجه می شود، مربوط به آب است.

مدیردفتر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور با اشاره به اینکه استفاده از منابع غیر متعارف آب جزو وظایف شرکت های آبفااست، افزود:بر همین اساس تامین منابع آب و استفاده موثر از منابع آبی می تواند در دنیا بر سال های آینده نقش موثری داشته باشد.

وکیلی با اشاره به اینکه کمبود آب در دنیا منجر به ایجاد مسائل مختلفی می شود، بیان کرد: سه عامل مهم استقلال سیاسی و اقتصادی، خودکفایی و اقتدارسیاسی بستگی فراوانی به حوزه های آب، خاک و خذا دارند.

وی ادامه داد: کم آبی می تواند بر خاک، غذا، اقتصاد و حتی سیاست تاثیرگذار باشد و با این پیش فرض ها می توانیم به نقش تصفیه فاضلاب و استفاده از منابع غیر متعارف آب پی ببریم.

وی به تلاش های انجام شده در زمینه های ایحاد تاسیسات، فاضلاب و غیره در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در کشور حدود یک میلیارد متر مکعب فاضلاب تصفیه شده داریم که می تواند به عنوان منبع خوب تامین آب دربخش های صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیردفتر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور ادامه داد: جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب در شهرهای کشور ۲۵ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر است که علاوه براین حدود ۷۳ هزار نفر جمعیت تحت پوشش فاضلاب روستایی هم در کشور داریم.

وکیلی اظهار داشت: در تصفیه خانه ها نیز ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت شهری به تصفیه خانه متصل بوده و در روستا ها نیز ۲۴ هزار نفر به تاسیسات تصفیه خانه های فاضلاب متصل هستند.

وی طول شبکه های فاضلاب در شهرها را بیش از ۵۵ هزار کیلومتر و در روستاها هزار و ۲۴۰ کیلومتر ذکر کرد و گفت: هم اکنون حدود ۱۵۹ تصفیه خانه شهری و ۳۱ تصفیه خانه روستایی در مدار بهره برداری وجود دارند.