آب بسته بندی دماوند مشکلی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز جنت در بازدید از کارخانه آب دماوند، با اشاره به آزمایشهای صورت گرفته از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بر اساس آزمایشهای صورت گرفته، نمونههای تولیدی موجود در انبار شرکت دماوند برای مصرف مطمئن هستند.
وی ادامه داد: کارخانه دماوند دارای پتانسیلهای بسیاری است و سرمایهگذاری خوبی روی این کارخانه صورت گرفته است. باید از سرمایهگذاریهایی از این دست که در کشور صورت میگیرد به عنوان یک سرمایه ملی که متعلق به مردم ایران است، حمایت کرد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو همچنین درباره فرهنگ مصرف آب در کشور گفت: متاسفانه در کشور به اهمیت مصرف آب توجه کافی نشده است و امیدواریم بتوانیم در زمینه اقدامات مؤثری بیش از پیش انجام شود.
میشل راسکائو مدیرعامل شرکت دماوند در حاشیه این بازدید گفت: بیش از چهار دهه از عمر کارخانه آب بستهبندی دماوند و حضور محصولاتش در بازار میگذرد. در حال حاضر توانستهایم برای رفع نیاز مصرف کننده و بازار محصولاتی متنوع و با کیفیت را به دست مصرف کننده برسانیم.
وی ادامه داد: امروز برای ما روز مهمی است زیرا که بازدید دکتر جنت از خط تولید کارخانه، موجب خرسندی ما است. دماوند همانند گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد و محصولاتی با بالاترین کیفیت و مطابق با استانداردهای سازمان غذا و دارو و استانداردهای جهانی را به مصرفکننده ایرانی ارائه میکند.
شرکت دماوند پیش از این با همکاری انیستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور همایش آب در سلامت و تغذیه را در راستای ارتقای فرهنگ مصرف آب در کشور برگزار کرد. همچنین به منظور بالا بردن سطح آگاهی در ارتباط با مصرف آب و بیماریهای کلیوی، حامی روز جهانی کلیه در ایران بوده و تحقیقات و فعالیتهای دیگری در زمینه فرهنگسازی مصرف آب ترتیب داده است.
کارخانه دماوند به یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین آزمایشگاههای بررسی کیفی آب بستهبندی مجهز است. در این آزمایشگاهها روزانه بیش از ۵۰ مرحله آزمایش کیفی بر روی تمامی محصولات صورت میگیرد و ۱۲۴ فاکتور مورد بررسی قرار میگیرد.
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