تهران فقط یک مرکز استاندارد انتقال خون دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدهادی ایازی در مراسم آغاز ساخت ۵ مرکز بزرگ اهدای خون در تهران با اشاره به تشکیل مجمع خیرین انتقال خون اظهار داشت: امسال چندین جلسه از مجمع برگزار و تصمیم هایی گرفته شد که می تواند در آینده انتقال خون موثر باشد.

وی از حمایت شهرداری تهران و واگذاری ۵ زمین در مناطق ۱، ۴، ۵، ۱۸ و ۲۰ به منظور احداث مراکز انتقال خون خبر داد و گفت: همچنین بانک صنعت و معدن در چارچوب مسئولیت های اجتماعی، ساخت این ۵ پایگاه انتقال خون را برعهده گرفته است که امیدواریم سال آینده شاهد بهره برداری از این مراکز باشیم.

ایازی اضافه کرد: همچنین مقرر شده است پایگاه های سیار انتقال خون به صورت ۸ کانکس مستقر شوند و در ۱۰ کلانشهر ایران بتوانیم یک پایگاه انتقال خون در چارچوب مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی احداث کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد که روزی برسد که هیچ بیمارستانی مشکل کمبود خون نداشته باشد و ادامه داد: در حال حاضر در تهران تنها یک مرکز استاندارد داریم که آن هم مرکز انتقال خون وصال است و سایر مراکز ما استاندارد نیستند. این ۵ مرکزی که ساخته می شود حداقل استانداردهای لازم را دارد و امیدواریم بتوانیم مراکز سیار هم برای حومه شهر یا شهرستان های تهران پیش بینی کنیم.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: برای سال ۹۵ احداث مراکز اهدای خون در سطح مراکز استان ها با اولویت ۱۰ کلانشهر و سپس دیگر مراکز استان ها در نظر گرفته شده است.