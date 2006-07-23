شركت نفت خيز جنوب 6 ميدان نفتي را از متن پس گرفت

بهمن صميمي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره انتقال مسئوليت 6 ميدان نفتي از شركت متن به شركت مناطق نفت خيز جنوب گفت : شركت مناطق نفت خيز جنوب از شركت متن درخواست بازگرداندن 8 ميدان نفتي را داده بود كه با 6 ميدان از آنها موافقت شد .

وي افزود : شركت مناطق نفت خيزجنوب درخواست انتقال مسئوليت ميادين نفتي كرنج ، پارسي ، شادگان ، رگه سفيد ، پازنان ، مارون و بنگستان ، گچساران و منصوري را از شركت متن به خود داده بود كه با 6 ميدان موافقت شد .

صميمي افزود : شركت متن تمام مدارك و اسناد لازم براي تهيه طرح جامع توسعه يا MDP را به شركت مناطق نفت خيز جنوب ارايه كرد تا اين شركت خود به اقدامات لازم در اين باره رسيدگي كند .

وي گفت : تنها دوميدان منصوري و رگه سفيد به دليل انجام كارهاي توسعه اي ، در اختيار شركت متن قرار گرفت و مابقي ميادين به شركت مناطق نفت خيز جنوب منتقل شد .

به گفته وي ، در حال حاضر روزانه به طور ميانگين از ميدان كرنج 200 هزار بشكه ، پارسي 90 هزاربشكه ، شادگان 50 هزاربشكه ،پازنان 60 هزار بشكه ،مارون و بنگستان 12 هزار و گچساران نيز 480 هزار بشكه برداشت مي شود .

وي اضافه كرد : MDP يا طرح جامع توسعه اين ميادين تهيه شده و براي انجام كارهاي توسعه اي به شركت مناطق نفت خيز جنوب ارايه شده تا كارهاي توسعه اي توسط اين شركت انجام شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، براساس MDP تهيه شده براي اين ميادين توليد ميدان كرنج به 280 ، پارسي به 120 ،شادگان به 70 ، پازنان به 75، مارون و بنگستان به 30 و گچساران نيز به 620 تا 700 هزار بشكه افزايش مي يابد .