به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه‌های آیین ملی بزرگداشت نوروز ۹۵ پیش از ظهر روز سه‌شنبه ۱۱ اسفندماه در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با حضور معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، مدیرکل ثبت آثار تاریخی، رئیس مرکز میراث ناملموس جهانی، رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی و مجری طرح نوروزگاه برگزار شد.

سمیع‌الله حسینی مکارم معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی که به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری برنامه‌های نوروزی در این برنامه حضور پیدا کرده بود، به تشریح برنامه‌های آیین ملی بزرگداشت نوروز ۹۵ پرداخت و گفت: این سازمان به منظور بزرگداشت آیین ملی نوروز که به عنوان میراث ناملموس در ۱۲ کشور توسط یونسکو ثبت جهانی شده، برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده است که در قالب ستادی از مرداد سال ۹۴ تدوین و پیگیری شد.

وی درباره مهمترین برنامه نوروز ۹۵ به عنوان «نوروزگاه» گفت: این برنامه جشن‌هایی است که بعد از ایام فاطمیه در مرکز ثقل هر شهری برگزار می‌شود. آیین‌های بزرگداشت نوروز در قالب این برنامه در ۲۰ شهر از ۱۳ استان برپا خواهند شد که عبارتند از تهران (باغ موزه قصر)، بندرعباس (معبد هندوها)، بندر قشم، مشهد، نیشابور، زابل (بازار سنتی)، ایرانشهر (بازار سنتی)، چابهار، بوشهر، شیراز، اصفهان، سنندج (خانه کُرد)، کرمان (حمام وکیل)، گنبد کاووس (پایگاه جهانی گنبد کاووس)، بندر ترکمن، تبریز (بازار سنتی)، رشت (لاهیجان)، اهواز و ایذه است.

همایش عروسک‌های بومی و نوروزی

حسینی مکارم در توضیح بیشتر پیرامون این برنامه گفت: در این شهرها مراسم نوروز با حال و هوای هر منطقه و اقوام اجرا خواهد شد. هدف از این انتخاب و رویداد احیای آیین‌های محلی فراموش شده و یا در حال فراموش شدن است که از ۲۴ اسفندماه تا ۲۹ اسفند اجرا خواهد شد. اگر طرح نوروزگاه با استقبال خوبی در این ایام روبرو شود، این برنامه در طول ایام نوروز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همایش عروسک‌های بومی و نوروزی از سیزدهم تا پانزدهم اسفند از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر در موزه ملی برگزار می‌شود و ۲۳ نفر از استادان هنر عروسکی از کشورهای مختلف مانند هندوستان، افغانستان، قرقیزستان، ارمنستان، تاجیکستان، اندونزی و سازمان‌های یونسکو و یونیسف سخنرانی می‌کنند. همزمان با آن نمایشگاه‌های عروسک‌های بومی و نوروزی و کارگاه‌های تخصصی نیز برگزار خواهد شد.

نوروز و حفظ محیط زیست

حسینی مکارم ادامه داد: یکی از مسائلی که ویژگی‌های آیین ملی به شمار می‌آید این است که ما موارد مشترکی را بین اقوام و کشورها داریم، اما هر منطقه و قومی ویژگی‌های مختص به خود را دارد و حائز اهمیت است. نوروز کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی هم دارد که قابل توجه است. یکی از ویژگی‌های نوروز ایجاد صلح است و همین ویژگی‌ها موجب شده که نوروز به عنوان اولین و بزرگترین پرونده مشترک به ثبت جهانی برسد. اکنون نیز مدیریت این برنامه به عهده ایران است. همچنین نوروز از محیط زیست حفاظت می‌کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نوروز در کشور ما برعکس عمل کرده و با انجام سفرهای نوروزی، آسیب زیادی به محیط زیست وارد می‌شود، گفت: ماهیت نوروز حفاظت از محیط زیست است، اما در کشور ما کارکرد آن تغییر کرده است.

فرهاد نظری مدیرکل ثبت آثار تاریخی در تکمیل این صحبت گفت: آن چیزی که در نوروز اتفاق می‌افتد با ماهیت نوروز متفاوت است. شاید مردم رعایت حفظ محیط زیست را نکنند، اما پیام نوروزی دوستی با طبیعت است. تلاش می‌کنیم همه اقدامات و زندگی مردم را به سمت حفظ ماهیت نوروز سوق دهیم. شلخته کردن طبیعت در بطن آن نیست.

نظری در ادامه این برنامه گفت: یکی از برنامه‌های ما در اصفهان، برگزاری برنامه چوگان است که از روز ۲۴ اسفند ماه برگزار خواهد شد. هدف ما ترغیب مردم به برگزاری جشن نوروز است. ایران پهناور است و هر کدام از شهرها و اقوام آیین‌های خاص خود را دارند که یک دست نبود. الان نوروز در کشور ما به یک امر درونی تبدیل شده در حالی که کشورهای دیگر این طور نیستند. ما اکنون بالغ بر ۳۰ آیین نوروزی را در کشور شناسایی کرده‌ایم. اکنون برگزاری مراسم نوروزی در قلب نوروزگاه در چند شهر خاص به معنای این نیست که شهرهای دیگر برنامه ای ندارند.

حسینی مکارم در ادامه تشریح برنامه‌های نوروزی گفت: نمایشگاه عکس با محور نوروز از ۱۸ اسفند تا سیزدهم فروردین در موزه ملی برگزار می‌شود که عکس‌های به نمایش درآمده از آلبوم‌خانه گلستان خواهد بود.

وی درباره جشنواره عکس مردمی نیز گفت: این جشنواره در دو بخش آیین‌ها و سفرهای نوروزی برگزار می‌شود که آثار برگزیده آن نیز اردیبهشت‌ماه ۹۵ تقدیر خواهند شد.

حسینی مکارم از تالیف و انتشار کتاب تخصصی نوروز خبر داد و گفت: سه جلد کتاب با عنوان گفتگو، نوروز و عروسک‌های نوروزی مجموعه مقالات همایش ملی نوروز و کتاب پژوهش‌های مردم‌شناسی از جمله کتاب‌هایی است که منتشر خواهد شد.

سخنرانی های تخصصی در همایش علمی

وی از برگزاری همایش ملی نوروز نیز خبر داد و گفت: افتتاحیه این مراسم روز ۱۸ اسفندماه در موزه ملی ایران خواهد بود. در این روز نقاره‌زنی، اجرای سرودهای ملی و نواهای سنتی، نوروزخوانی، باران‌خواهی و شاهنامه‌خوانی توسط گروه سرود نوجوانان ملل در حاشیه این برنامه برگزار خواهد شد.

حسن پور رئیس پژوهشکده مردم شناسی نیز در این برنامه از برگزاری همایش علمی نوروز نیز خبر داد و گفت: «نوروز میراث صلح» در روز ۱۷ اسفندماه از ساعت ۲ تا ۶ صبح به طور همزمان در قالب ۱۰ پنل تخصصی در تالارهای موزه ملک، موزه ملی، موزه پست و ارتباطات و پژوهشگاه میراث فرهنگی و در تاریخ ۱۸ اسفند در سالن آرامستان پژوهشکده میراث فرهنگی برگزار می‌شود و در آن ۴۰ سخنران علمی مقالات خود را ارائه خواهند داد.