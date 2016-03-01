قیمت جهانی نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به دنبال اجرای سیاست های اقتصادی چین مبنی بر به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی خود و همچنین کاهش تولید نفت اوپک، بهای طلای سیاه در بازار معاملات آتی روز سه شنبه با روند صعودی آغاز بکار کرد.

در همین حال قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۳ سنت افزایش به رقم ۳۳ دلار و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید؛ این در حالی است که قیمت نفت دریای برنت با اندک کاهش ۲ سنتی به رقم ۳۶ دلار و ۵۵ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

در همین حال تحلیلگران بر این باور هستند که با روند کاهشی تولید نفت توسط کشورها و همچنین اعمال سیاست های اقتصادی چین، قیمت جهانی نفت در مسیر ثبات قرار خواهد گرفت.

همچنین تولید نفت آمریکا در ماه دسامبر ۴۳ هزار بشکه کاهش پیدا کرد و مجموع تولید نفت این کشور در آن ماه به ۹.۲۶ میلیون بشکه در روز رسید که بعنوان کمترین میزان تولید نفت آمریکا در سال گذشته میلادی محسوب می شود.