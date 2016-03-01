بانوان قایقران همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

محمد ضروری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به دعوت قایقرانان همدان به اردوی تیم ملی اظهار داشت: فاطمه کرمی و ساینا رنجبران دو بانوی قایقران همدان به دومین اردوی متمرکز پایگاه‌های قهرمانی روئینگ به‌منظور حضور موفق در کسب سهمیه المپیک نوجوانان ۲۰۱۸ آرژانتین دعوت شدند.

وی افزود: این اردو از ۱۵ اسفندماه جاری به مدت ده روز به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان با اشاره به دعوت دیگر قایقران همدانی به اردوی تیم ملی گفت: همچنین فاطمه صفری دیگر قایقرانی کار همدان در اردوی جوانان روئینگ بانوان به‌منظور حضور موفق در قهرمانی آسیا ۲۰۱۶ از دو روز گذشته به مدت ده روز در اردو حاضر شد.

ضروری بابیان اینکه هیئت قایقرانی استان همدان همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارد، بیان کرد: در این رشته اسیر یک یا دو نام نیستیم و همچنان و به‌طور مداوم به دنبال کسب استعدادهای بیشتر در این رشته هستیم تا علاوه بر حفظ جایگاه کنونی هیئت بتوانیم رشد نیز داشته باشیم.

وی عنوان کرد: نباید هیئت قایقرانی استان همدان به چند قایقران مطرح محدود شود و در آینده با اتمام دوران ورزشی این افراد شاهد رکود و افت فاحش قایقرانی همدان باشیم بنابراین مربیان توانمند هیئت در تمام ایام سال به دنبال استعدادهای جدید هستند.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان با اشاره به حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان همدان نگاه ویژه‌ای به ورزش قایقرانی در استان همدان دارد و همین دیدگاه باعث دلگرمی اعضای هیئت قایقرانی استان همدان شده است.

ضروری بابیان اینکه مشکلات مالی بزرگ‌ترین مانع بر سر راه پیشرفت هیئت قایقرانی استان همدان است، بیان کرد: متأسفانه تجهیزات هیئت قایقرانی استان روزبه‌روز در حال فرسوده‌تر شدن است و وضعیت مالی هیئت نیز اجازه نمی‌دهد تجهیزات جدید خریداری کنیم.

وی یادآور شد: اگر این تجهیزات اصلاح نشود به قایقرانی همدان ضربه بزرگی وارد خواهد شد که این موضوع را با فدراسیون در میان گذاشته‌ایم و امیدواریم فدراسیون تعدادی قایق مناسب در اختیار هیئت قرار دهد.