علی ضمیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی و سیاست‌گذاری المپیک و بازی های آسیایی اظهار داشت: این جلسات باهدف حضوری موفق و شایسته در بازی های المپیک ۲۰۱۶ برزیل و بازی های آسیایی جاکارتا - پالمبانگ ۲۰۱۸ برگزار می‌شود که در واقع عصاره تمامی زحمات و تلاش مربیان، ورزشکاران و تمامی عوامل دخیل در ورزش کشور است.

وی افزود: در کمیته مستعدین شرکت‌کننده المپیک ریوی استان ۱۱ رشته ورزشی و ۱۸ قهرمان شناسایی شدند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به لزوم حمایت از این ورزشکاران گفت: حمایت از ورزشکارانی که شانس مدال‌آوری و کسب موفقیت در این مسابقات مهم ورزشی را دارند از جمله اهداف اداره کل و هیئت ورزشی استان است که در این راستا نیازمند حمایت روزافزون وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزشی نیز هستیم.

ضمیری خاطرنشان کرد: قهرمانان شناسایی‌شده در این کمیته از دی‌ماه مورد حمایت مالی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان قرارگرفته‌اند و زیرساخت لازم به‌منظور پیگیری تمرینات آنان به‌خوبی فراهم‌شده است.

وی بابیان اینکه پرداخت حقوق مصوب شورای هماهنگی بازی‌های المپیک و پارالمپیک به ورزشکارانی که مستعد کسب سهمیه بازی‌های ریو است، بیان کرد: با مصوبه اعضای آن ستاد و دستور مدیرکل ورزش و جوانان از دی‌ماه امسال ماهانه مبلغی به عنوان حقوق به ورزشکارانی که مستعد کسب سهمیه المپیک هستند پرداخت‌شده است و این مبلغ از دی‌ماه تا زمان برگزاری مسابقات کسب سهمیه به ورزشکاران مستعد پرداخت می‌شود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان یادآور شد: با توجه به تغییراتی که هرماه در تعداد مستعدین به وجود می آید ما نهایتا تا ۳۰ هرماه بر اساس فهرستی که کارشناسان ورزشی و روسای هیئت های ورزشی در اختیار معاون قهرمانی قرار می‌دهند و بعد از تایید مدیرکل ورزش و جوانان، به‌حساب آن هیئت واریز می‌کنیم تا به دست ورزشکاران برسد.

ضمیری با اشاره به بازدید از اردوها گفت: به‌منظور ایجاد انگیزه در ورزشکاران مستعد استان به همراه مدیرکل ورزش و جوانان در محل اردو‌ها حضور می‌یابیم و از این ورزشکاران تجلیل می‌کنیم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: با تلاش‌های وزیر ورزش و حمایت دولت تدبیر و امید پاداش قهرمانان رشد قابل توجهی داشته است و همانطور که اعلام‌شده به ورزشکارانی که بتوانند مدال طلا کسب کنند ۳۰۰، مدال نقره ۲۰۰ و مدال برنز ۱۲۰ سکه تمام اهدا خواهد شد که این میزان در دوره قبل به ترتیب برای مدال طلا ۲۰۰، نقره ۱۵۰ و برنز ۱۰۰ سکه بود.