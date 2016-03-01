محور گردشگری ارس راه اندازی می شود/ نرخ بیکاری منطقه منفی است

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۳ پروژه سرمایه گذاری، عمرانی، زیربنایی و گردشگری با صرف یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در حالی پیش از ظهر سه شنبه در منطقه آزاد ارس افتتاح یا کلنگ زنی شدند که اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز در این مراسم حضور داشت.

افتتاح مجتمع های تجاری، اجرای عملیات برق رسانی به واحدهای تولیدی و صنفی منطقه، گازرسانی به مناطق گردشگری و اقامتی، افتتاح نخستین کتابخانه سیار منطقه آزاد ارس و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ارس از جمله طرح هایی بودند که با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مسئولان منطقه افتتاح و یا کلنگ زنی شدند.

محور گردشگری ارس راه اندازی شود

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ظهر سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: ورود سرمایه گذار مستلزم ایجاد زیرساخت های مورد نیاز است و خوشحالیم که این امر در منطقه آزاد ارس مورد توجه جدی قرار گرفته است.

اکبر ترکان گفت: در تلاش هستیم تا محور گردشگری ارس راه اندازی شود که تحقق این مهم نیازمند انجام کارهای جدی و ایجاد واحدهای تجاری در اماکن و محدوده های مستعد گردشگری منطقه است.

وی در ادامه سخنان خود افزود: طرح ایجاد ۱۰ روستای گردشگری با الگوی معماری خاص در امتداد رود ارس با مطالعه و تهیه نقشه های لازم در حال انجام است و پس از طی تمام مراحل، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی احداث فرودگاه منطقه آزاد ارس را برای برقراری پروازهای مستقیم از ضروریات توسعه این منطقه عنوان و تصریح کرد: با احداث این فرودگاه امکان استفاده حداکثری همه گروه های اجتماعی از جاذبه های طبیعی ارس مهیا می شود.

ترکان در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم استفاده از نخبگان و ایده های آنان در منطقه آزاد ارس تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد انجمنی، استعدادهای برجسته منطقه شناسایی و در آن تجمیع شوند تا از وجود این افراد برای خلق حرکت و توسعه و پیشرفت ارس نهایت استفاده صورت گیرد.

نرخ بیکاری در منطقه آزاد ارس منفی است

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز در بخش دیگری از این مراسم اظهار داشت: امروز ۴۳ پروژه زیرساختی با اعتباری نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید که با افتتاح آنها بخش قابل توجهی از زیرساخت های مورد نیاز منطقه تامین خواهد شد.

محسن خادم عرب باغی در ادامه سخنان خود خاطر نشان شد: در دولت یازدهم با بکارگیری نیروهای ارزشی و توانمند شاهد اجرای برنامه های مهم و بدیع با پیشرفت های قابل توجه و روبه جلو در منطقه آزاد ارس هستیم که موجب شکوفایی ظرفیت های منطقه و نشاط مردم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در منطقه نیز گفت: در مدت دو سال گذشته دو میلیون متر مربع ساخت و ساز در منطقه آزاد ارس صورت گرفته و علاوه بر این یک هزار و ۸۰۰ واحد صنفی مختلف نیز در سطح منطقه فعالیت می کنند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه شرایط برای توسعه همه جانبه منطقه مساعد است، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در منطقه آزاد ارس به معنای واقعی متجلی است بطوریکه نرخ بیکاری منطقه منفی شده و کارجویان می توانند در واحدهای تولیدی و صنعتی این منطقه مشغول بکار شوند.

عرب باغی در پایان از ایجاد تحول عظیم در بخش کشاورزی منطقه آزاد ارس نیز خبر داد و گفت: تنها در یک هفته گذشته یک هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی منطقه برای کشت باغی آماده شده است.