همکاری ایران و سوئیس در حمل و نقل هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده مشاور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر گفت: به دنبال سفر رئیس جمهور سوئیس به ایران و سیاست توسعه روابط خارجی از جمله روابط حمل و نقلی دولت عصر دیروز مدیران عالی شركت هواپیمایی سوئیس ایر با رئیس سازمان هواپیمایی كشوری دیدار كردند.

وی افزود: در این دیدار كه معاون هوانوردی و امور بین الملل و مدیركل حقوقی سازمان هواپیمایی كشوری حضور داشتند. رئیس هیات اقتصادی و مدیر ارشد اجرایی و رئیس خدمات فرودگاهی شركت هواپیمایی سوئیس ایر رئوس همكاری‌های ممكن از طرف آن شركت را در زمینه های خدمات هندلینگ در فرودگاه‌ها از جمله خدمات زمینی و هوانوردی اعلام كردند.

در این دیدار علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی كشوری ضمن استقبال از اعلام آمادگی گروه اقتصاد و اجرایی آن شركت، اظهارداشت: در فرصت‌های آتی لازم است این توانایی ها نیز در مذاكرات بعدی با حضور مسؤلان شركت فرودگاههای كشور و شركت های هواپیمایی نیز صورت گیرد.