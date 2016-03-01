خاطرات گذشته برایم زنده شد/ برانکو پرسپولیس را متحول کرده است

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار تاسف از درگذشت رضا احدی و همایون بهزادی گفت: امروز خیلی از دوستان قدیمی ام را دیدم و خاطرات زیادی برایم زنده شد اما دوست دارم که این بازی های دوستانه قبل از اینکه کسی از دنیا برود برایشان انجام بگیرد و خود آنها حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: امروز با دوستانم جمع شدیم و مقابل خبرنگاران قرار گرفتیم تا نام و یاد این دو مرحوم را زنده کرده و دینمان را هرچند کوچک به خانواده شان ادا کنیم.

محمد پنجعلی در خصوص شرایط پرسپولیس نیز گفت: خوشبختانه پرسپولیس نتایج قابل قبولی کسب کرده و از لحاظ فنی توانسته با بازی های خوبی که از خود ارائه می دهد تماشاگران را به ورزشگاه جذب کند.

کاپیتان پیشین تیم ملی در ادامه خاطرنشان کرد: با آمدن برانکو، پرسپولیس متحول شده و توانسته بازیهای خوبی از خود ارائه دهد و من فکر می کنم که این تیم یکی از شانس های اصلی قهرمانی در پایان فصل است.

محمد پنجعلی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در لیگ امسال هر تیمی که لیاقت و شایستگی قهرمانی را دارد به این مهم دست پیدا کند.