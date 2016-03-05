آخرین وضعیت مصدومان تیم فوتبال استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امین نوروزی معاون پزشکی باشگاه استقلال در گفت‌وگو با سایت رسمی این باشگاه، توضیحاتی را در خصوص بازیکنان مصدوم این تیم ارایه کرد. او در ابتدا گفت: بعد از بازی با گسترش، چند مصدوم داشتیم که با توجه به نظم و همکاری خیلی خوب این بازیکنان، روزی 3 جلسه برایشان کار انجام شد. با تست و معاینه‌ای که روز جهارشنبه و پنجشنبه و قبل از بازی با راه آهن داشتیم، مشخص شد شرایط همگی خوب است و مشکلی برای بازی ندارند. فقط در این میان یعقوب کریمی باقی مانده بود که او هم با کامل شدن مراحل درمان، از امروز در تمرینات شرکت می‌کند.

وی افزود: در بازی روز گذشته با راه آهن هم امین حاج محمدی و میلاد فخرالدینی دچار آسیب شدند که با تدابیری که می‌اندیشیم، امیدوارم برای مسابقه بعدی مصدومی نداشته باشیم. جا دارد از همراهی کامل و تعامل بسیار خوب کادر فنی به خصوص آقای مظلومی و تلاش‌های کادر پزشکی اینجانب و کلینیک، نهایت تشکر را داشته باشم زیرا اثرگذاری خوبی داشت. طی یک ماه اخیر ما مصدومان زیادی داشتیم که این همکاری، تعامل و تلاشها نتیجه داد و مصدومانمان مهیا شده و امیدوارم برای بازی بعد هم مصدوم نداشته باشیم. در مورد خسرو حیدری هم باید بگویم چون پس از مراحل درمان تمرینات بدنسازی فشرده‌ای داشت و میزان ریسک پذیری‌اش بالا بود، با تعامل کادر فنی و کادر پزشکی در دیدار با راه آهن استراحت کرد.