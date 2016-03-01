در سال ۹۴ به اهداف از پیش تعیین شده دست یافتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا حسینی پیرامون مسابقات اخیر جام جهانی وزنه برداری در امارات گفت: طبق قوانین IPC می بایست در سه رویداد مورد تایید این نهاد طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ شرکت می کردیم. این اتقاق در سال ۲۰۱۴ با شرکت در مسابقات امارات افتاد و تابستان امسال نیز در مسابقات قزاقستان شرکت کردیم و سومین و آخرین رویداد نیز مسابقات جام جهانی وزنه برداری فزاع در کشور امارات بود.

حسینی افزود: با وجود اینکه کشورهای قدرتمندی چون چین، نیجریه و کره در این مسابقات حضور نداشتند، اما سطح رقابت ها بسیار بالا بود و ملی پوشان ما هم خوب ظاهر شدند و تیم کشورمان در زمره تیم های نادری بود که صددرصد ملی پوشانش به مدال دست یافتند.

رئیس انجمن وزنه برداری خاطر نشان کرد: در مجموع هم موفق شدیم پس از مصر، با ۱۶۸ امتیاز به عنوان دوم تیمی مسابقات دست پیدا کنیم و این دستاورد خوبی است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر ۵ سهمیه قطعی برای پارالمپیک داریم و یک سهمیه دیگر نیز در شرف قطعی شدن است و در مجموع با ۶ سهمیه به مسابقات پارالمپیک اعزام می شویم. وزنه‌برداری تنها رشته ای است که سهمیه به نام فرد صادر می شود و حق جابه جایی برای فرد دیگری وجود ندارد، از این رو کار در این رشته از نظر کسب سهمیه و حفظ آن دشوارتر از رشته‌های دیگر است.

حسینی در پایان افزود: خوشبختانه به تمام اهداف از پیش تعیین شده برای سال ۹۴ دست پیدا کرده ایم. در سال جدید هم به دلیل اینکه IPC فایل مسابقات وزنه برداری مورد تایید خود را بسته است، اعزامی در پیش نیست و تمامی تمرکز بر اردوهای آمادگی معطوف شده که اولین دوره آن در سال جدید از ۱۴ فروردین ماه آغاز خواهد شد. البته کادر فنی برنامه های بسیار دقیق و منظمی را تدوین کرده است که شامل تک تک روزهای تمرینی و حتی فاصله های بین اردوها نیز می شود و می توانم بگویم ما حتی برای روز قبل از اعزام پارالمپیک ریو نیز برنامه داریم و از حالا مشخص است که چه کارهایی می خواهیم انجام دهیم.

تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولان از مسابقات جام جهانی امارات موفق به کسب ۳ نشان طلا، ۲ نقره، یک برنز و نیز عنوان تیمی دوم در بین ۴۲ کشور شرکت کننده شده است.