۲۰۶ دانش آموز ورزشکار و مدال آور خراسان رضوی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی روز سه شنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان مدال آور بیان کرد:۲۰۶ مدال طلا، نقره و برنز حاصل تلاش و همت دانش آموزان ورزشی این استان است.

جواد پورجاهد با اشاره به اینکه خراسان رضوی در مجموع رتبه دوم مسابقات ورزش دانش آموزی را در کشور کسب کرده است اظهار داشت:امسال ۴۴۰ دانش آموز، مربی و سرپرست در قالب ۴۲ تیم به مسابقات کشوری اعزام شدند که در نتیجه کسب ۱۷ مقام تیمی و ۲۰۶ مدال در مسابقات کشوری حاصل این حضور دانش آموزان بود.

وی گفت: از این تعداد مدال ۴۴ طلا، ۱۱۰ نقره و ۵۲ برنز است که از کلیه این دانش آموزان امروز تجلیل می شود.

وی بیان کرد: این استان هر سال میزبان برگزاری مسابقات متعدد ورزشی است که از آن جمله می توان به میزبانی سی و دومین مسابقات دانش آموزان پسر کشور و حضور ۵۲۰۰ دانش آموز اشاره کرد.

پورجاهد افزود: این مسابقات در قالب ۱۶ رشته تیمی در مقطع ابتدایی و متوسطه اول برگزار شد.

وی اظهار کرد: توسعه اماکن ورزشی آموزش و پرورش با اجرای طرح توسعه فضای ورزشی و با هدف افزایش سرانه ورزشی دانش آموزی استان امسال، ۱۸ سالن ورزشی در استان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه میانگین کشوری سرانه ورزش دانش آموزی ۱۷ صدم متر مربع است، افزود:از میانگین کشوری عقب تر هستیم که امیدواریم با افتتاح ۲۶ استخر و ۳۸ سالن ورزشی در دست اقدام و تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز این کمبود را جبران کنیم.

وی در ادامه با اشاره به مکان یابی جهت اجرای پروژه دهکده المپیاد ورزشی شرق کشور، اظهار کرد:بنابر پیگیری های انجام شده این پروژه در گلبهار در فضایی به وسعت ۲۵ هکتار و با تخصیص اعتبارات ملی و استانی اجرا می شود.

گفتنی ست در این مراسم و با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، رئیس فدراسیون ورزش مدارس کشور و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان و پیشکسوتان ورزشی استان از این دانش آموزان تقدیر شد.