اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : اوپک در نشست بعدی این سازمان نسبت به کاهش تولید نفت خود خوش بین نیست.

یاهو : مقامات بانک «فدرال رزرو» آمریکا بار دیگر نسبت به وضعیت رشد اقتصادی این کشور هشدار دادند.

فایننشال تریبون : ذخیره نفت درجا ایران ۲.۵ میلیارد بشکه است.

رویترز : قیمت هر اونس طلا با ۶ دهم درصد افزایش به یکهزار و ۲۴۴ دلار و ۹۰ سنت رسید.

بلومبرگ : رئیس سابق بانک «فدرال رزرو» آمریکا گفت: اعمال نرخ بهره بانکی منفی یعنی از بین رفتن سرمایه گذاری و سپرده گذاری است.

رویترز : ساخت و ساز در آمریکا به ۱.۱۴ تریلون دلار در ماه ژانویه رسید که از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد بی سابقه گزارش می شود.

بلومبرگ : ارزش یورو در مقابل «ین» ژاپن به کمترین میزان در سه سال اخیر رسید.

راشاتودی : حجم تجارت میان روسیه و ژاپن از سال ۲۰۰۶ میلادی به بعد ۴ برابر شده است.

سی ان بی سی : نرخ بیکاری آلمان برای پنچمین ماه متوالی با کاهش روبرو می شود.

رویترز : قیمت مس با یک دهم درصد کاهش به رقم ۴ هزار و ۶۹۰ دلار در هر تن رسید.

بلومبرگ : ذخایر ارزی روسیه ۳۷۹ میلیارد دلار و ذخایر طلا آن ۲۹ میلیارد دلار اعلام شد.

یانهاپ : صادرات کره جنوبی در ماه فوریه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد و به رقم ۳۶.۴۲ میلیارد دلار رسید.

سی ان بی سی : میزان تولید کارخانجات آسیایی در سراسر این قاره در ماه فوریه با کاهش چشمگیر روبرو شد.