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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۹

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : اوپک در نشست بعدی این سازمان نسبت به کاهش تولید نفت خود خوش بین نیست.

یاهو : مقامات بانک «فدرال رزرو» آمریکا بار دیگر نسبت به وضعیت رشد اقتصادی این کشور هشدار دادند.

فایننشال تریبون : ذخیره نفت درجا ایران ۲.۵ میلیارد بشکه است.

رویترز : قیمت هر اونس طلا با ۶ دهم درصد افزایش به یکهزار و ۲۴۴ دلار و ۹۰ سنت رسید.

بلومبرگ : رئیس سابق بانک «فدرال رزرو» آمریکا گفت: اعمال نرخ بهره بانکی منفی یعنی از بین رفتن سرمایه گذاری و سپرده گذاری است.

رویترز : ساخت و ساز در آمریکا به ۱.۱۴ تریلون دلار در ماه ژانویه رسید که از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد بی سابقه گزارش می شود.  

بلومبرگ : ارزش یورو در مقابل «ین» ژاپن به کمترین میزان در سه سال اخیر رسید.

راشاتودی : حجم تجارت میان روسیه و ژاپن از سال ۲۰۰۶ میلادی به بعد ۴ برابر شده است.

سی ان بی سی : نرخ بیکاری آلمان برای پنچمین ماه متوالی با کاهش روبرو می شود.

رویترز : قیمت مس با یک دهم درصد کاهش به رقم ۴ هزار و ۶۹۰ دلار در هر تن رسید.

بلومبرگ : ذخایر ارزی روسیه ۳۷۹ میلیارد دلار و ذخایر طلا آن ۲۹ میلیارد دلار اعلام شد.

یانهاپ : صادرات کره جنوبی در ماه فوریه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد و به رقم ۳۶.۴۲ میلیارد دلار رسید.

سی ان بی سی : میزان تولید کارخانجات آسیایی در سراسر این قاره در ماه فوریه با کاهش چشمگیر روبرو شد.

کد مطلب 3570383
علیرضا کمندی

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