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۱۴ آبان ۱۳۸۲، ۲۰:۱۰

" نيروي ويژه " در نمايشگاه بين المللي قرآن

بازي رايانه اي " نيروي ويژه " در يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ارائه شد

به گزارش خبرگزاري مهر از يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم كه تا آخر ماه مبارك رمضان در مركز آفرينشهاي هنري كانون پرورش فكري در خيابان حجاب تهران برقرار است ، بازي رايانه اي " نيروي ويژه " كه توسط بخش اينترنتي تبليغات جنگ حزب الله لبنان طراحي و ساخته شده است ، در قالب يك" سي دي " در غرفه مركز فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به علاقه مندان ارائه مي گردد .

اين بازي رايانه اي كه كاملا ازفيلم عمليات واقعي مقاومت اسلامي لبنان در نبرد با اشغالگران بازسازي شده  ، با طراحي پيشرفته و زيبا ، از جذابيت خاصي برخوردار است .
از نكات مهم اين بازي جديد رايانه اي برخورداري از چهار زبان فارسي ، عربي ، انگليسي ، و فرانسه براي راهنمايي كاربران است كه استفاده از آن را بسيار ساده و راحت  ساخته است .

کد مطلب 35704

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