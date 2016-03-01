تولیدات دارویی شرکت فارماشیمی در نظام سلامت نقش آفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد جواد کبیر اظهار داشت در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان سال همدلی، هم زبانی و همراهی دولت و ملت نام نهادند بار دیگر ملت غیور ایران اسلامی با حضور گسترده خود در انتخابات ثابت کردند با این اتفاق، شرایط پیوستگی و همبستگی برای کار مشترک و تلاش مشترک در جهت آبادانی و توسعه در کشور وجود دارد.

وی افزود: نظام سلامت کشور به شدت متاثر از مولفه هایی است که بتواند در کارکرد این نظام موثر باشد در این راستا اگر به پیشینه شرکت داروسازی فارماشیمی نگاه کنیم شاهد فراز و نشیب های زیادی خواهیم بود که در زمینه تولید دارو پشت سر گذاشته است.

کبیر تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است از محل دو نهم منابعی که در اختیار دارد باید تضمین لازم را برای ایجاد ارزش افزوده به منظور فراهم نمودن فضایی مناسب در جهت حفاظت مالی و پوشش خدمات بیمه ای ایجاد کند.

وی، شرکت داروسازی فارماشیمی را در این راستا یکی از حوزه هایی دانست که می تواند نقش بسیار موثری در کارکرد نظام سلامت کشور داشته و به صورت مطلوب ایفای نقش نماید.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران افتتاح سایت جدید تولیدات در شرکت داروسازی فارماشیمی را حرکتی نو به سمت تولید اقلام داروی استراتژیک مطابق با استانداردهای روز دنیا دانست و افزود: امید داریم با تلاش، خلاقیت و ابتکار همکاران در این مجموعه بتوانیم در نظام سلامت و بازار دارویی کشور مثمر ثمر واقع شویم.