گزارش مرکز آمار از تغییرات در تجارت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران، تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی کشور بر اساس آمار منتشره گمرک در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی و شکار و جنگلداری، شیلات، استخرام معدن و صنعت) در پائیز ۱۳۹۴ را منتشر کرد.

بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در پائیز ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پائیز ۱۳۹۳) از کاهش ۵۸.۴۵ درصدی برخوردار است. همچنین تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴، ۷.۷۱ درصد افزایش یافت است.

ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در پائیز سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پائیز ۱۳۹۳)، از کاهش ۶۸.۱۲ درصدی برخوردار است. همچنین در مقایسه با فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴)، از کاهشی معادل ۴۶.۸۸ درصد برخوردار است.

بخش شیلات

بر پایه این گزارش، ارزش دلاری صادرات بخش ماهیگیری و پرورش آبزیان، در پائیز ۱۳۹۴، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پائیز ۱۳۹۳) و فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴)، به ترتیب ۳۵، ۶۴ و ۲۳۶.۴ درصد افزایش دارد. این در حالی است که ارزش دلاری واردات محصولات در پائیز سال ۱۳۹۴ این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل (پائیز ۱۳۹۳)، ۶۸.۱۲ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴)، معادل ۴۶.۸۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

بخش استخراج معدن

ارزش دلاری صادرات محصولات بخش استخراج معدن به جز نفت خام و گاز طبیعی، در پائیز ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پائیز ۱۳۹۳)، کاهشی معادل ۳۷.۹۴ درصد دارد. همچنین نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴)، نیز از ۱.۳۶ درصد کاهش برخوردار است.

ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در پائیز سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پائیز ۱۳۹۳)، کاهشی معادل ۶۹.۲۳ درصد دارد و در مقایسه با فصل (تابستان ۱۳۹۴)، نیز کاهش ۶۳.۱۸ درصدی را نشان می دهد.

بخش صنعت

ارزش دلاری صادرات محصولات بخش صنعت در پائیز ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پائیز ۱۳۹۳)، ۳۲.۷۴ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴) نیز ۴۲.۷۶ درصد افزایش دارد. ارزش دلاری واردات صنعتی در پائیز سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پائیز ۱۳۹۳) و نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴)، به ترتیب ۲۲.۹۷ و ۵.۴۹ درصد کاهش نشان می دهد.