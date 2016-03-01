سوءاستفاده از لباس پرستاری در منزل بیماران/دغدغه وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزا بیگی، افزود: در دنیا به ازای هر ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۸ هزار نفر یک مرکز ارائه خدمات پرستاری در منزل وجود دارد در حالی که در ایران به ازای هر ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر به یکی از این مراکز مجوز اعطا شده اما بسیاری از آنها فعال نیستند.

وی با بیان اینکه در دهه هفتاد مجوز های زیادی بر اساس آیین نامه موجود در آن زمان به افرادی اعطا شده است، گفت: از آن زمان به بعد شاهد به روز رسانی آیین نامه، مشخص شدن نظارت ها و تعرفه ها نبودیم.

میرزابیگی افزود: نیاز مردم به ارائه مراقبت های پرستاری در منزل از یک سو و عدم ساماندهی امور از سوی دیگر باعث شده است تا بازار کاذبی توسط بخش زیادی از پرستار نماها که عمدتا سواد پرستاری ندارند و ممکن است تنها در دوره های کوتاه مدت کمک بهیاری شرکت کرده اند و یا بطور تجربی مسائلی را یاد گرفته اند و در برخی از موارد گرفتار برخی از آسیب های اجتماعی باشند، تشکیل شود و نیاز مردم از این مسیر پاسخ داده شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه نیاز مردم به خدمات پرستاری در منزل توسط افرادی پاسخ داده می شود که عمدتا از لباس پرستاری سوء استفاده می کنند، گفت: بخش بسیار اندکی از این خدمات ممکن است توسط پرستارانی ارائه می شود که سلیقه ای برخورد می کنند چرا که ساماندهی شده نیستند.

میرزابیگی عدم ساماندهی مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل را یکی از نگرانی ها و دغدغه های اصلی وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: در روز نخستی که سمت معاونت پرستاری را پذیرفتم یکی از مواردی که مورد تاکید ویژه وزیر بهداشت بود ساماندهی این مراکز بود که در دستور کار قرار گرفت و آیین نامه های مربوطه با کمک صاحب نظران دانشگاهی و انجمن ها و مجامع علمی در طول بیش از یک سال نوشته و تعرفه های آن نیز به روز رسانی شد و تعرفه های آن توسط معاون درمان وزیر بهداشت به شورای عالی بیمه رفت که به زودی مراحل آن در شورای عالی بیمه پایان می یابد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم تسریع رسیدگی به تعرفه های پرستاری در منزل در شورای عالی بیمه و همچنین پوشش بیمه ای این خدمات، خاطر نشان کرد: لازم است تا بیمه ها از این خدمات حمایت کنند زیرا در غیر این صورت ممکن است مردم از خدمات پرستاری در منزل محروم بمانند.

وی از وجود ساماندهی مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل در کتاب برنامه های عملیاتی وزارت بهداشت در سال ۹۵ خبر داد و افزود: برای استفاده مردم از پرستاری علمی و با کیفیت، در سال آینده برنامه های بسیار خوبی وجود دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت یکی از اقدامات مناسب این معاونت را نوشتن آیین نامه مربوط به این مراکز دانست و از ابلاغ آن در آینده ای نزدیک توسط وزیر بهداشت خبر داد و افزود: در این آیین نامه به طور دقیق و مشخص ذکر شده که شرایط افراد احراز صلاحیت شده و تحصیلات آنها، مدت زمان مجوز، نحوه نظارت و برخورد با تخلف، استفاده از تیم های درمانی مختلف باید چگونه باشد و شاخص هایی که برای مردم اطمینان بخش باشد در این آیین نامه ذکر شده است.

میرزابیگی، سال ۹۵ را سالی دانست که مردم از خدمات پرستاری جامعه نگر بهره مند می شود و اضافه کرد: بخشی از این خدمات در قالب مراقبت در منزل و بخشی دیگر نیز توسط شبه بیمارستان ها که در آنها امور درمانی کمتر و خدمات مراقبتی بیشتری انجام می شود، به مردم ارائه می شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که با وجود کمبود پرستار در کشور، چگونه می توان مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل را ساماندهی کرد، گفت: برای مراکز درمانی و بالینی کشور، تعداد زیادی پرستار کمبود داریم اما این به معنای این نیست که پرستاری در سطح جامعه برای ارائه خدمات پرستاری در منزل وجود نداشته باشد زیرا پرستاران زیادی از سیستم های مختلف از جمله بخش دولتی، خصوصی، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی بازنشسته شده و با وجود شیفت های طولانی مدت، قصد انجام کارهای بالینی را ندارند و به دلیل تجارب ارزشمندی که دارند، بهترین افراد برای راه اندازی این مراکز هستند.

وی همچنین اظهار داشت: ممکن است برخی از پرستاران پس از اتمام دوران تحصیل، علاقه مند به انجام کارهای بالینی نباشند و می توان از آنها برای ارائه این خدمات و راه اندازی این مراکز استفاده کرد و از اینکه نیاز مردم پاسخ داده نشود، نگرانی داریم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت از مردم خواست تا زمانی که از هویت پرستاری فردی مطمئن نیستند او را به عنوان پرستار به منازل خود بکار نگیرند زیرا برخی از این پرستار نماها حتی تحصیلات دیپلم هم ندارند.

میرزابیگی ابراز امیدواری کرد که تا سال آینده راه های آگاهی مردم از مراکز پرستاری در منزل به طور گسترده اطلاع رسانی شود تا آنها از خدمات علمی و با کیفیت پرستاری بهره مند شوند.