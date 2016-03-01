استفاده از «زنان» در عملیاتهای انتحاری داعش در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع لیبیایی از به کارگیری زنان توسط گروه تروریستی داعش برای انجام عملیات های انتحاری در این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش ارتش لیبی طی عملیاتی که در هفته گذشته انجام داده است، ۷ زن را دستگیر کرده و ۳ نفر دیگر را نیز کشته است.

در این راستا منابع ارتش لیبی اعلام کردند که این زنان در گروه تکفیری داعش مشغول جنگیدن هستند.

همچنین یکی از منابع وابسته به ارتش لیبی در سخنانی اظهار داشت: یک زن که به تروریست های داعش وابسته بود، تلاش کرد که خود را منفجر کند و این نخستین مرتبه است که این گروه تروریستی از زنان برای انجام عملیات های نظامی استفاده می کنند؛ زیرا داعش معمولا در سوریه و عراق از زنان برای اقدامات غیر نظامی استفاده می کند.

شایان ذکر است گروه تروریستی داعش از زنان به صورت اجبار و یا با تمایل خودشان در اقدامات خود استفاده می کند.