۴مرکز مهارت آموزی کوثر در شمال تهران فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کارگران معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: این مراکز دارای بیش از۴۰ کارآموز هستند که مهارت های خیاطی شامل دوخت انواع کالاهای حجاب، صنایع دستی و... را به اعضای خود آموزش می دهند تا ‌زنان سرپرست خانواري که نيازمند کمک و مساعدت هستند با ايجاد زمينه هاي مهارت آموزي و کارآفريني خودکفا شوند.

وی با اشاره به هشتمین دوره نمایشگاه زنان و تولید ملی که از تاریخ ۱۱ اسفند تا ۲۳ اسفند در محل دائمی نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار می شود گفت: ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران تلاش کرده تا با ارايه دستاوردهاي مراكز مهارت آموزي كوثر و بهره گيري از تجارب كارآفرينان و توليدكنندگان موفق داخلي در بخش توليد و فروش پوشاك، كيف و كفش، «هشتمین نمايشگاه زنان و توليد ملی» را برگزار کند.

کارگران تصریح کرد: در این مراکز دختران و بانوان سرپرست خانوار جویای کار ضمن آموزش مشغول به کار می شوند و لذا در همین راستا جشنواره زنان وتولید ملی با هدف ایجاد فرصت های مناسب برای معرفی فعالیتهای مراکز مهارت‌آموزی کوثر با تولید برندهای ایرانی در بازار کار و سرمایه هر ساله برگزار می شود.