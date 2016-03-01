۱۴ میلیون یمنی غذای مناسب ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «جیمی مک گولدریک» هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن طی سخنانی اظهار داشت: ۱۴ میلیون یمنی در این کشور نیازمند کمک های ضروری و فوری هستند.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: اقدامات بشردوستانه در یمن نیازمند یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بودجه در سال جاری میلادی است.

مک گولدریک در همین زمینه درخواست کرد جامعه جهانی از مردم بی دفاع یمن با ارائه کمک های بیشتر حمایت کنند.

وی در خصوص میزان کمک های مالی ارائه شده در سال گذشته میلادی نیز عنوان کرد: در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار دریافت کردیم که این رقم باید افزایش یابد.

هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: برنامه امدادرسانی شامل ارائه کمک به افراد آسیب دیده برای نجات دادن زندگی شان و رساندن کمک به آنها در سریع ترین وقت ممکن است.

وی در خصوص وضعیت غذایی موجود در یمن نیز گفت: بیش از ۱۴ میلیون یمنی امنیت غذایی ندارند و از غذای مناسبی برخوردار نیستند و همچنین بیش از نیمی از این جمعیت نیز در وضعیت حادی به سر می برند.