تلفات حوادث رانندگی در استان سمنان ۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان، ابراهیم شاطری اظهار کرد: در ۱۰ ماه سال جاری، ۲۵۰ نفر در حوادث رانندگی استان سمنان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته که ۲۳۳ نفر در تصادفات رانندگی کشته شده بودند، ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: از مجموع تلفات حوادث رانندگی ۱۰ ماه سال جاری در استان سمنان، ۱۶۵ نفر مرد بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت گفت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با ۲۰۲ مورد در جاده‌های برون‌شهری و پس از آن با ۳۸ مورد در مسیرهای درون‌شهری و ۱۰ مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.

شاطری افزود: همچنین در ۱۰ ماه سال جاری، سه هزار و ۶۹۰ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کردند که از این تعداد دو هزار و ۳۴۱ نفر مرد هستند.

وی بیان کرد: مصدومان حوادث رانندگی ۱۰ ماه سال جاری در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال قبل، ۹ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان اضافه کرد: بر اساس این گزارش در دی‌ماه امسال نیز ۱۴ نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند که از این تعداد هشت نفر مرد بودند.

شاطری خاطرنشان کرد: تعداد مصدومان حوادث رانندگی در این مدت ۲۶۲ نفر گزارش شده است.