علل لزوم عذرخواهی عربستان از لبنان و منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار در مطلبی به بررسی تنش های اخیر که میان عربستان و لبنان ایجاد شد و علل لزوم عذرخواهی مسئولان سعودی از لبنانی ها پرداخته است.

بر اساس این گزارش مقامات لبنانی طی روزهای اخیر اعلام کردند که سعودی ها باید به دلیل سیاست هایی که در قبال لبنان و مردم این کشور طی دوران اخیر در پیش گرفتند و در صدد این بودند که لبنان را به یک «امارت» برای عربستان تبدیل کنند، عذرخواهی کنند.

در ادامه این گزارش، نویسنده به علل لزوم عذرخواهی عربستان پرداخته شده است و اسباب آن را بدین شرح مطرح کرده است:

۱: نوع رفتار اخیر عربستان با لبنان و اعمال فشار بر آن به گونه ای که انگار لبنان تحت حاکمیت آل سعود است. همچنین تلاش رژیم سعودی برای مداخله در امور داخلی لبنان از طریق تحمیل خواسته های خود به احزاب، دولت و مردم لبنان و هدایت آنها به سمت اتخاذ تصمیم هایی در راستای خواسته های خود.

۲: نوع مواجهه و واکنش سعودی ها در خصوص دفاع لبنانی ها از خود در برابر رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ که مجاهدان قهرمان و پاسداران لبنانی را ماجراجو توصیف کرده بود و همچنین مردم لبنان را به دلیل وارد آوردن خسارات به مواضع صهیونیست ها ملامت کرده بود.

۳: به دلیل تجاوز بی رحمانه به مردم بی دفاع یمن و منهدم کردن زیرساخت ها و تمامی وسایل مورد نیاز برای زندگی در این کشور و کشتار ده ها هزار نفر از شهروندان یمنی.

۴: به دلیل حمایت از گروه های تکفیری-تروریستی حاضر در سوریه و عراق که موجب قتل عام و ویرانی در این ۲ کشور شده و روزانه اقدامات تروریستی و انتحاری در این کشورها اجرا می کنند.

۵: به دلیل حمایت آل سعود از جنایات رژیم صهیونیستی در حق مردم بی دفاع فلسطین و اینکه با اقدامات خود در منطقه موجب به حاشیه راندن فلسطین از مسئله اول جهان اسلام شده و اینکه کشورهای اسلامی تصور کنند که دشمن اصلی آنها غیر از رژیم صهیونیستی می باشد.

۶: به دلیل اینکه با ایجاد جنگ های داخلی در کشورهای اسلامی موجب مشغول شدن آنها به مسائل داخلی خود شد که این امر موجب غفلت از غزه شد و شهادت صدها نفر در غزه را در پی داشت و همچنین در طول دوران اشغال فلسطین توسط صهیونیست ها حتی یک بار هم اقدام به محکوم کردن این اقدام صهیونیست ها و یا حمایت از فلسطینیان و تلاش برای آزادی این شهر از دست رژیم صهیونیستی نکرده اند.

۶: به دلیل اشغال بحرین به دلایل و توجیهات باطل اعزام نیروی نظامی به این کشور برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم و اینکه اجازه اعتراض به آنها نمی دهد.

۷: همچنین از مصری ها نیز باید عذرخواهی کند؛ زیرا این کشور بارها به مخالفت با تصمیم های عربستان پرداخت که در پی آن سعودی ها اقدام به ورشکسته کردن و بدهکار کردن این کشور کردند و موجب شدند که مصر نتواند نقش موثر خود را در میان کشورهای عربی و اسلامی ایفا کند و از جایگاه راهبردی اش دور گردد.

۸: عربستان باید از تمامی آزادگان جهان به دلیل اینکه مانع اعتلای کلمه «حق» و حقانیت در جهان شد و از سوی دیگر موجب پیدایش جریان «تکفیری» گشت که همه کس را در جهان کافر محسوب می کند، عذرخواهی کند. زیرا با این اقدام به مولفه های جهانی دموکراسی و احترام به نظرات دیگران آسیب زد.

۹: سعودی ها باید به خاطر ظلمی که در طول تاریخ به مردم مسلمان افغانستان روا داشته اند و همچنین به دلیل جلب نظر آمریکا در خصوص گسترش تکفیری ها در این کشور، از مردم افغان نیز عذرخواهی کند.

۱۰: به علاوه عربستان باید به خاطر به شهادت رساندن مسلمانان در حادثه تاسف بار «مِنا» که علت آن نیز سوءمدیریت و بی تدبیری خودشان بود، عدرخواهی کند.

۱۱: از سوی دیگر عربستان به دلیل تخریب چهره اسلام که دین اخلاق و گفتگو است و همچنین جنایاتی که تفکر وهابیت در حق مسیحیان در عراق و سوریه صورت داد، عدرخواهی کند.

در پایان این مقاله تصریح شده است که جنایات سعودی ها بسیار زیاد است که از حوصله این مطلب خارج است اما آیا این جنایات با یک عذرخواهی به فراموشی سپرده می شود و پاک خواهد شد و یا باید علاوه بر عذرخواهی، اظهار پشیمانی و توبه نیز بکنند تا شاید مردم از این اقدامات جنایتکارانه را ببخشند.