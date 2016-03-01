به گزارش خبرنگار مهر، فریدون روغنی زادگان عصر امروز سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دزفول اظهار کرد: با توجه به سهم اعتبارات شهرستان و تخصیص ناچیزی که ازسوی استان به شهرستان داده شد ما می توانیم به رغم مشکلات متعددی که در بحث مبادله موافقت نامه ها داشتیم نمره قابل قبولی را به دستگاه های اجرایی دزفول در خصوص عملکرد آنها در جهت تخصیص اعتبارات در این سال جاری بدهیم.

وی افزود: مشکل اصلی ما از سمت استان است و به نظر می رسد در اعمال و تخصیص اعتبار به دزفول یک سری تنگ نظری ها از سوی برخی ادارات کل استان رخ داده است به گونه ای که به برخی پروژه های ضروری که در اولویت شهرستان بودند، تخصیص اعتباری بسیار پائین تر از میانگین استاني تعلق گرفت.

رئیس عمران و برنامه ریزی فرمانداری دزفول تصریح کرد: به عنوان مثال پروژه هاي مهمی در حوزه راه و شهرسازی و بنیاد مسکن شهرستان به دلیل این تخصیص های ناچیز ناتمام مانده اند و از سویی با وجود اینکه دزفول قطب کشاورزی استان محسوب می شود حتی در رابطه با اداره جهادکشاورزی شهرستان نیز کم لطفی هایی از سوی استان صورت گرفته است.

روغنی زادگان، جمع اعتبارات ملی، تملک دارایی استاني و سایر منابع مالی همچون ماده ۱۸۰ در شهرستان دزفول را ۴۱ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این میزان اعتبار، متوسط تخصیص شهرستان ۲۲.۵ بوده که از وضع نرم استاني نیز پایین تر است چرا که سهم قابل ملاحظه‌ای از اعتبارات ملی شهرستان تخصیص داده نشده است.

وی اضافه کرد: اما به صورت تفکیک، دستگاه های اجرایی شهرستان در بحث اعتبارات تملک دارایی تخصیص ۶۶ درصدی و در بحث اعتبارات دو درصد نفت تخصیص بیش از ۳۰ درصدی داشته اند.

رئیس عمران و برنامه ریزی فرمانداری دزفول گفت: اما مجموع این تخصیص ها که ۵۰ درصد می شود زمانی که با میزان تخصیص اعتبارات ملی شهرستان جمع می شود به ۲۲.۵ درصد می رسد.

روغنی زادگان افزود: در سال های گذشته از نظر ترکیب و سازمان دهی، نوسازی مدارس و بنیاد مسکن دزفول در جذب اعتبارات موفق عمل کرده اند.