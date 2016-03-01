به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه هشتمین جشنواره رسانههای دیجیتال عصر امروز سهشنبه ۱۱ اسفند با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار سینمایی این وزارتخانه در تهران برگزار شد.
علی جنتی در این مراسم و در ابتدای سخنانش با تقدیر از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه که در هفتههای گذشته مردم را به حضور در انتخابات ۷ اسفند تشویق کردند، میزان مشارکت در این دوره از انتخابات را قابل توجه و درخور قدردانی دانست و گفت: انتخابات تهران هم، همه را غافلگیر کرد و آنچه بسیاری باور نمیکردند، تحقق پیدا کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: یکی از عوامل اصلی این اتفاق بهرهگیری از فضای مجازی، رسانههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی بود؛ کسانی که بیشتر از این فضا استفاده کردند، بهره بیشتری بردند و این نشان از اهمیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در عصر حاضر است.
وی ادامه داد: امروز دنیا با سرعت بسیار زیادی در حال تحول است و بخصوص در حوزه فناوری دیجیتال هر روزی که میگذرد، انسان با پدیدههای جدیدی روبرو میشود و احساس میکند که تغییرات برق آسایی در حال وقوع است. تحولی که در دنیا در اثر اختراع برق بوجود آمد و یا تحولی که در حوزه صنعت چاپ بوجود آمد، با تغییراتی که در حوزه فناوری دیجیتال پدید آمده است، برابری میکند.
جنتی تاکید کرد: روشهای سنتی گذشته، آب و رنگ خودش را از دست داده و عموم مردم به شدت تمایل پیدا کرده اندکه از فضای مجازی برای کسب اطلاعات، انجام کارها، خدمات آموزشی، بازیهای رایانهای و... استفاده کنند. شبکههای اجتماعی هم در این فضا به شدت مورد اقبال قرار گرفتهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس با اشاره به برخی آمارهای جهانی از میزان استفاده مردم از دیتاها و اطلاعات گفت در سال ۱۹۹۳ در دنیا تنها وبسایت وجود داشت که بعدا و با گذشت تنها چند سال یکباره این تعداد به ۵ میلیون رسید. شاید در سال ۱۹۸۰ شما اگر میخواستید یک گیگابایت اطلاعات را ذخیره کنید، باید یک اتاق برایش اختصاص میدادید اما الان ۲۰۰ کیگابایت را میتوانید در جیب پیراهنتان قرار دهید.
وی یادآور شد: البته به موازات دستاودهایی که این فناوریها داشتهاند، تغییرات عظیمی هم در حوزه فرهنگ صورت گرفته است. من فکر میکنم که در آیندهای نه چندان دور، ما تنها با یک تلفن همراه بتوانیم همه امور ارتباطی تلفنی، صوتی و تصویری خودمان را با سراسر جهان برآورده کنیم البته ما به همان اندازه که از این دستاوردها بهره میگیریم، باید مراقب آسیبهای این حوزه هم باشیم.
جنتی با تصریح به این نکت که رسالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صیانت از فرهنگ کشور است، گفت: اگرچه در حوزههای مختلف مثل کتاب و مطبوعات بهتر است آزادی داده شود تا افراد حرف خودشان را بزنند، اما این، افسارگسیخته نیست و هر کسی نمیتواند هر چیزی را که خواست منتشر کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال با دفاع از سیاست دولت در زمینه اطلاع رسانی در ایام انتخابات گفت: شما در روز انتخابات مشاهده کردید که دولت به هیچ وجه هیچ گونه محدودیتی برای نقل و انتقال پیامها و پیامکها از طریق اپراتورها و شبکههای اجتماعی، ایجاد نکرد و من فکر میکنم امنیتی که در این انتخابات حاضر شد، به خاطر این بود که افراد در این فضا توانسته حرفهای خودشان را آزادانه بزنند.
وی همچنین با اشاره به نقش رسانههای دیجیتال در افزایش تولید ناخالص ملی گفت: ما در این دولت بحث اقتصاد فرهنگ و یا همان اقتصاد خلاق را دنبال کردهایم؛ اقتصادی که چندان نیازمند ابزارهای فیزیکی نیست و بیشتر متکی به ایده و فکر است.
جنتی یادآور شد: ۲.۵ سال پیش وقتی یک خبرنگار از من پرسید که نظر شما درباره استفاده از فیس بوک چیست، من گفتم فیسبوک هم منافعی دارد هم مضراتی ولی خودم من ۴-۵ سال است که از این ابزار استفاده میکنم و اتفاقات دوستان زیادی در دنیا مخصوصا کشورهای عربی و آفریقایی دارم که از این طریق اطلاعاتی به آنها میدهم و از آنها اطلاعاتی میگیرم. اتفاقا رسانههای زیادی در همان دوره اظهار شگفتی و انتقاد میکردند که «عجب! وزیر ارشاد هم از فیسبوک استفاده میکند» ولی مدتی بعد خود آنها هم پی بردند که میتوانند از این ابزار برای امورات خودشان استفاده کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تاکید کرد: در همین مدت تلاشهای زیادی صورت گرفت که شبکههای اجتماعی را ببندند ولی وزرای عضو کمیته تعیین محتوای مصادیق مجرمانه، مقاومت زیادی کردند که این شبکههای اجتماعی فیلتر نشود و به جای آن یک فیلترینگ هوشمند اعمال شود.
وی اظهار کرد: ما باید واقعیتها را بپذیریم. نمیشود در برابر فناوریای دیجیتال ایستاد. ما نه تنها نباید این کار را بکنیم بلکه باید آنها را هم ببنیم و بپذیریم که این ابزار میتواند عاملی در گسترش فرهنگ باشد البته باید مراقب باشیم که حداکثر استفاده از رسانههای دیجیتال در جهت آموزش باشد.
جنتی هچنین آغاز بکار سامانه نمایشی درخواستی (VOD) را یکی از کارهای اساسی و تحولات بنیادین در حوزه فرهنگ عنوان کرد و گفت: اکنون ۳ هزار فیلم سینمایی، چند هزار فیلم مستند و تعداد بسیار زیادی آلبومهای موسیقی در ایران تولید شده است که همه اینها میتواند روی این سامانه بیاید تا هر کس با تلفن همراه و یا تبلت خود در هر نقطه از جهان به این محتواها و به شیوهای بسیار ارزان دسترسی پیدا کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با بیان اینکه من تاکید کردهام که برای ایام عید حداقل ۱۰۰ فیلم سینمایی روی سامانه نمایش درخواستی قرار بگیرد، افزود: در زمینه استفاده از شبکهای صدا و سیما، شما مجبور هستید آنچه را که صدا و سیما پخش میکند ببینید و بشنوید اما در سامانه نمایش درخواستی، شرایط به گونهای است که این شما هستید که خودتان انتخابگر هستید و میتوانید یک محصولی را استفاده بکنید یا نکنید.
وی در پایان با اشاره به تقدیم لایحه حمایت از مالکیت فکری و معنوی در دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: این لایحه در مجلس به تصویب برسد و زمینه دفاع از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را در داخل و خارج از کشور فراهم کند. ما همچنین تلاش می کنیم قیمت بازیهای خارجی که در داخل کشور عرضه میشود، به گونهای تولید شود که به تولید کنندگان داخلی آسیب نرسد.
در این نشست همچنین مرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری، اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پایان کار فاز نخست شبکه ملی فرهنگ، آغاز فاز دوم این طرح را که با همکاری این وزارتخانه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کلید خورده است، اعلام کرد و از راه اندازی ۴۰۰ خانه فرهنگ دیجیتال در این مدت خبر داد.
وی همچنین به برخی از ویژگی های طرحهایی که برای ارتباطات دیجیتال کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با یکدیگر اجرایی شده اند، اشاره کرد.
نظر شما