گرد و غبار سیستان را در بر گرفت/ کاهش دید تا ۱۵۰۰ متر

به گزارش خبرنگار مهر، هوای امروز سیستان یادآور روزهای سخت و طاقت فرسای بادهای ۱۲۰ روزه در پی خشکسالی های ۲۰ ساله هامون بود، به طوری که وزش باد که سرعت آن به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید، ضمن کاهش شعاع دید تا هزار و ۵۰۰ متر، هوای سردی را در منطقه حاکم کرده است.

باد با ۶۵ کیلومتر در حال وزیدن است

اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان در این باره اعلام کرد: وزش باد شدید همراه با گرد و خاک از شب گذشته در منطقه به ویژه شهرستان زهک، دید افقی را در این منطقه تا هزار و ۵۰۰ متر کاهش داد.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به اینکه وزش باد شدید همراه با گرد و خاک امروز و فردا در شمال سیستان و بلوچستان و نوار غربی تداوم دارد به رانندگان توصیه می شود در این مدت با احتیاط رانندگی کنند.

این اطلاعیه می افزاید: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جاری در نواحی جنوبی استان ناپایداری جوی پیش بینی می شود.

تمامی محورهای سیستان باز است

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرد: اکنون همه محورهای ارتباطی سیستان باز است، اما به محض افزایش میزان غلظت گرد و غبار و کاهش دید برای حفظ سلامت مردم محورهای ارتباطی مسدود خواهد شد.

آماده باش مراکز درمانی و نیروی های امدادی

دانشگاه علوم پزشکی زابل نیز در همین راستا اعلام کرد که همه بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه به منظور خدمات دهی مناسب به بیماران تنفسی احتمالی به حالت آماده باش در آمدند.

این دانشگاه اعلام کرد: همچنین توزیع ماسک رایگان در مناطق بحرانی و آلوده نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش خود را برای حفظ سلامت مردم به‌کار خواهیم گرفت.

همچنین هلال احمر سیستان و بلوچستان از آمادگی تیم های امدادی به حادثه دیدگان احتمالی در منطقه سیستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارها می گوید سالانه ۵۰۰ نفر به بیماری سل در سیستان مبتلا می شوند که از این حیث رتبه نخست ابتلا به این بیماری را در کشور دارد.

این درحالی است که در بیمارستان زابل تنها ۱۵تخت به بیماران تنفسی ناشی از توفان های خشن اختصاص یافته است.

همچنین بر اساس آمارهای ارائه از زمان آغاز خشکسالی ۲۰ ساله، ۱۳۰ هزار نفر از مردمان این دیار ترک وطن کرده و به دیگر نقاط کشور کوچ کردند.