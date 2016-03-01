به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی در آیین افتتاحیه دهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه ای که در سالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزارشد، ضمن تسلیت درگذشت فرج الله سلحشور کارگردان مطرح کشور، گفت: آغاز فعالیت فرج‌الله سلحشوردر حوزه هنری تهران بود که شروع فعالیت های حوزه هنری هم با تلاش ها و فعالیت های این کارگردان برجسته و تعداد دیگری از کارگردانان و بازیگران مطرح کنونی، شکل گرفت.

وی عنوان کرد: تاکنون سه مرحله ایجاد جشنواره به منظور ساماندهی فیلم کوتاه، تثبیت و تداوم آن طی یک دهه ‌ای که از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای می گذرد، طی شده است.

وی اظهارداشت: در مرحله تداوم، تدابیر زیادی انجام شده و در این راستا مراکز مستند سوره و باشگاه فیلم از فیلم سازان فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای حمایت کردند.

دبیر دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای ادامه داد: این جشنواره قرار است پل ارتباطی بین فیلم ساز و سازمان توسعه سینمایی سوره برقرار کند تا فیلم‌سازان بیشتری مورد حمایت قرار گیرند.

قربانی با بیان اینکه جامعه ما امروز نیازمند ترویج اخلاق است، بیان کرد: پرچم جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه‌ای، سینمایی اخلاق است.

وی اظهارداشت: یکی از راه های اشاعه و گسترش اخلاق در جامعه برگزاری جشنواره‌های فیلم کوتاه است، که این فیلم ها می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن پیام خود را به بهترین شیوه موجود به مخاطب منتقل کنند.

وی به شرکت ۹۸۰ فیلم‌ساز در این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: این تعداد فیلم ساز ۱۶۷۸ فیلم را به دبیرخانه این جشنواره در تهران ارسال کرده بوند.

دبیر دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای اضافه کرد: از تعداد مذکور ۷۰۰ فیلم در بخش بین الملل، ۱۲۰ اثر در بخش ملی و ۱۰۸ اثر هم در بخش اکران به جشنواره راه پیدا کردند.

قربانی اظهارداشت: ۱۲ و ۱۳ اسفند در سالن شماره دو پردیس سینما بهمن سنندج فیلم ها بخش اکران پخش می شوند.

دهمین جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای با مراسم افتتاحیه در سنندج آغاز و پس از نمایش آثار در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ اسفند در پردیس سینما آزادی تهران و پردیس سینمایی بهمن سنندج با معرفی برگزیدگان جشنواره در روز ۱۴ اسفند ماه ساعت ۱۸ در تالار اندیشه حوزه هنری به کار خود پایان می دهد.